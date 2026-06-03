Істерика у РФ досягла апогею: після ударів по Петербургу Києву пригрозили найгіршим сценарієм

Після повідомлень про атаку безпілотників на Санкт-Петербург у російському інформаційному просторі знову активізувалася ядерна риторика та погрози на адресу України. Представники російської влади вкотре вдалися до заяв про можливе застосування ядерного арсеналу, намагаючись підкреслити так званий "стримувальний ефект".

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Нові заяви пролунали від заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, який виступив на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму, що проходить під патронатом російського керівництва. Його коментарі були зроблені на тлі подій у Санкт-Петербурзі, де раніше фіксувалися вибухи та пожежі після атаки дронів на об’єкти інфраструктури.

Рябков заявив, що Москва нібито може вдатися до крайніх заходів у випадку, якщо виникнуть "найгірші сценарії" розвитку ситуації, пов’язані з тим, що він назвав загрозами територіальній цілісності Росії. У своїй заяві він наголосив:

"Зазіхання на Росію, на її територіальну цілісність з боку агресорів, у тому числі тих, хто, можливо, і не має такої зброї, за найгірших сценаріїв може призвести до того, що ми відповімо з використанням цих засобів", — зазначив він, фактично натякаючи на Україну.

Також російський посадовець закликав сприймати ці слова як "серйозний сигнал", підкреслюючи їх попереджувальний характер. Подібна риторика вкладається у загальну лінію Кремля щодо демонстрації готовності до ескалації, яка неодноразово звучала з початку повномасштабної війни.

"Коментарі" вже писали, що Україна демонструє дедалі відчутніші результати у зниженні військових можливостей Росії, що, за словами представників НАТО, впливає навіть на символічні події всередині РФ. Зокрема, проведення військових заходів у Москві тепер, як стверджується, опосередковано залежить від рішень української сторони через зміну балансу сил. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільного виступу з президентом України у Києві.