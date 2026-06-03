Истерика в РФ достигла апогея: после ударов по Петербургу Киеву пригрозили худшим сценарием

После сообщений об атаке беспилотников на Санкт-Петербург в российском информационном пространстве снова активизировалась ядерная риторика и угрозы в адрес Украины. Представители российских властей в очередной раз прибегли к заявлениям о возможном применении ядерного арсенала, пытаясь подчеркнуть так называемый "сдерживающий эффект".

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Новые заявления прозвучали от замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, выступившего на полях Петербургского международного экономического форума, проходящего под патронатом российского руководства. Его комментарии были сделаны на фоне событий в Санкт-Петербурге, где ранее фиксировались взрывы и пожары после атаки дронов на объекты инфраструктуры.

Рябков заявил, что Москва якобы может прибегнуть к крайним мерам в случае, если возникнут "худшие сценарии" развития ситуации, связанные с тем, что он назвал угрозами территориальной целостности России. В своем заявлении он подчеркнул:

"Посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не имеет такого оружия, при худших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием этих средств", — отметил он, фактически намекая на Украину.

Также российское чиновник призвал воспринимать эти слова как "серьезный сигнал", подчеркивая их предупредительный характер. Подобная риторика вкладывается в общую линию Кремля по демонстрации готовности к эскалации, которая неоднократно звучала с начала полномасштабной войны.

"Комментарии" уже писали , что Украина демонстрирует все более ощутимые результаты в снижении военных возможностей России, что, по словам представителей НАТО, влияет даже на символические события внутри РФ. В частности, проведение военных мероприятий в Москве теперь, как утверждается, косвенно зависит от решений украинской стороны из-за изменения баланса сил. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе совместного выступления с президентом Украины в Киеве.