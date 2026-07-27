Іран жорстко присоромили через гучні погрози Україні: який ультиматум отримав Тегеран

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко відреагував на погрози Ірану на адресу України, заявивши, що вони є безпідставними та не мають жодного виправдання. За словами глави МЗС, Тегеран не може позиціонувати себе як жертва, адже сам є співучасником російської агресії. Про це Сибіга написав у соцмережі X.

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Міністр наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення Іран постачає Росії озброєння, яке використовується для атак на українські міста та цивільне населення.

"Режим у Тегерані є прямим співучасником російської агресії проти України, підживлюючи злочинну війну Москви зброєю, яка вбиває українців із 2022 року. Іран не має права вдавати жертву", – заявив Сибіга.

Очільник української дипломатії також розкритикував спроби Ірану виправдати свої заяви посиланнями на Статут ООН. На його думку, такими заявами Тегеран намагається відвернути увагу міжнародної спільноти від дій Росії у Чорному морі.

За словами Сибіги, Росія продовжує атакувати цивільне судноплавство, що створює загрозу не лише для України, а й для глобальної продовольчої безпеки.

"Іран намагається відвернути увагу від російського терору проти цивільного судноплавства в Чорному морі. Але це не вдасться", – наголосив міністр.

Глава МЗС повідомив, що питання російських атак на цивільні судна стане однією з головних тем екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Україна розраховує на чітку та рішучу реакцію міжнародної спільноти.

"Ми очікуємо рішучої відповіді міжнародної спільноти", – підсумував Андрій Сибіга.

Портал "Коментарі" вже писав, що можливе "повітряне перемир'я" між Україною та Росією могло б стати вигідним насамперед Києву, однак довіряти обіцянкам Кремля не варто. Таку думку висловив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак, коментуючи інформацію про те, що Україна та США обговорюють можливість припинення взаємних повітряних ударів.