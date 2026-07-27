Иран жестко пристыдили из-за громких угроз Украине: какой ультиматум получил Тегеран

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на угрозы Ирана в адрес Украины, заявив, что они безосновательны и не имеют никакого оправдания. По словам главы МИД, Тегеран не может позиционировать себя как жертва, ведь сам соучастник российской агрессии. Об этом Сибига написал в соцсети X.

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Министр подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения Иран поставляет России вооружение, которое используется для атак на украинские города и гражданское население.

"Режим в Тегеране является прямым соучастником российской агрессии против Украины, подпитывая преступную войну Москвы оружием, которое убивает украинцев с 2022 года. Иран не имеет права притворяться жертвой", – заявил Сибига.

Глава украинской дипломатии также подверг критике попытки Ирана оправдать свои заявления ссылками на Устав ООН. По его мнению, такими заявлениями Тегеран пытается отвлечь международное сообщество от действий России в Черном море.

По словам Сибиги, Россия продолжает атаковать гражданское судоходство, что создает угрозу не только Украине, но и глобальной продовольственной безопасности.

"Иран пытается отвлечь внимание от российского террора против гражданского судоходства в Черном море. Но это не удастся", – подчеркнул министр.

Глава МИД сообщил, что вопрос российских атак на гражданские суда станет одной из главных тем экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Украина рассчитывает на четкую и решительную реакцию международного сообщества.

"Мы ожидаем решительного ответа международного сообщества", – подытожил Андрей Сибига.

Портал "Комментарии" уже писал , что возможное "воздушное перемирие" между Украиной и Россией могло бы стать выгодным прежде Киеву, однако доверять обещаниям Кремля не стоит. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, комментируя информацию, что Украина и США обсуждают возможность прекращения взаимных воздушных ударов.