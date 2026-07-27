Іран висунув Києву страшний ультиматум: озвучено категоричну заяву про удари небезпечними ракетами

Погрози Ірану завдати балістичних ударів по Україні після атаки СБУ на судно в Каспійському морі, яке перевозило військовий вантаж до Росії, навряд чи переростуть у реальні бойові дії. Таку думку висловив генерал армії та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

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За словами військового експерта, навіть якщо Тегеран спробує продемонструвати силу, масштабної ракетної кампанії очікувати не варто.

"Ми вже готові до будь-яких стратегічних загроз. Ракети, які виробляє Іран, навіть дальністю 3000–4000 кілометрів, для нас не є новиною. І відповідь буде з боку України", – наголосив Маломуж.

Він зазначив, що Україна вже має сучасні безпілотники та інші засоби ураження, здатні завдавати ударів по віддалених цілях. Тому будь-яка агресія матиме наслідки для самого Ірану.

Крім того, генерал переконаний, що Київ не залишиться сам на сам із потенційною загрозою. У разі ескалації Україна координуватиме свої дії зі Сполученими Штатами та іншими партнерами.

"Якщо іранці хочуть ще один фронт, то нехай спробують. Перспектив у них немає, і, швидше за все, жодні ракети сюди не летітимуть, тому що Іран не може воювати на всі фронти", – заявив він.

Маломуж звернув увагу, що нині сам Іран перебуває під загрозою нових ударів з боку США та їхніх союзників, тому відкривати ще один конфлікт для Тегерана було б вкрай ризиковано.

На думку генерала, нинішні заяви мають насамперед психологічний та пропагандистський характер. Він припустив, що за ними може стояти Корпус вартових Ісламської революції, який нерідко виступає з різкими заявами, однак це не означає неминучого застосування ракет.



Портал "Коментарі" вже писав, що російська армія останнім часом суттєво змінила підхід до масованих повітряних атак по Україні. Якщо раніше окупанти переважно використовували крилаті ракети, то тепер дедалі частіше роблять ставку на балістичне озброєння. Лише за останній тиждень українські військові зафіксували понад 50 запусків балістичних ракет. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.