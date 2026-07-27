Иран выдвинул Киеву страшный ультиматум: озвучено категоричное заявление об ударах опасными ракетами

Угрозы Ирана нанести баллистические удары по Украине после атаки СБУ на судно в Каспийском море, перевозившее военный груз в Россию, вряд ли перерастут в реальные боевые действия. Такое мнение высказал генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

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По словам военного эксперта, даже если Тегеран попытается продемонстрировать силу, масштабную ракетную кампанию ожидать не стоит.

"Мы уже готовы к любым стратегическим угрозам. Ракеты, которые производит Иран, даже дальностью 3000-4000 километров, для нас не новость. И ответ будет со стороны Украины", — подчеркнул Маломуж.

Он отметил, что у Украины уже есть современные беспилотники и другие средства поражения, способные наносить удары по отдаленным целям. Поэтому любая агрессия будет иметь последствия для самого Ирана.

Кроме того, генерал убежден, что Киев не останется один на один с потенциальной угрозой. В случае эскалации, Украина будет координировать свои действия с Соединенными Штатами и другими партнерами.

"Если иранцы хотят еще один фронт, то пусть попробуют. Перспектив у них нет, и, скорее всего, никакие ракеты сюда не будут лететь, потому что Иран не может воевать на все фронты", – заявил он.

Малому же обратил внимание, что сейчас сам Иран находится под угрозой новых ударов со стороны США и их союзников, поэтому открывать еще один конфликт Тегерану было бы крайне рискованно.

По мнению генерала, нынешние заявления носят прежде всего психологический и пропагандистский характер. Он предположил, что за ними может стоять Корпус стражей Исламской революции, нередко выступающий с резкими заявлениями, однако это не означает неизбежного применения ракет.



Портал "Комментарии" уже писал , что российская армия в последнее время существенно изменила подход к массированным воздушным атакам по Украине. Если раньше оккупанты преимущественно использовали крылатые ракеты, то теперь все чаще делают ставку на баллистическое вооружение. Только за последнюю неделю украинские военные зафиксировали более 50 запусков баллистических ракет. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.