Іран міг продати Росії ще одну свою розробку: експерт оцінив новий ворожий дрон "Герань-5"
commentss НОВИНИ Всі новини

Іран міг продати Росії ще одну свою розробку: експерт оцінив новий ворожий дрон "Герань-5"

За словами експерта, «Герань-5» фактично є відносно дешевою крилатою ракетою з дальністю польоту до тисячі кілометрів

12 січня 2026, 20:50
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Модернізовані російські ударні дрони "Герань-5" за своєю конструкцією нагадують іранський безпілотник "Каррар". 

Іран міг продати Росії ще одну свою розробку: експерт оцінив новий ворожий дрон "Герань-5"

Новий дрон «Герань-5». Фото: з відкритих джерел

Це може свідчити про те, що Іран "міг продати іншу свою розробку Росії для її подальшої локалізації та вдосконалення", заявив в ефірі Radio NV сказав експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце. 

За його словами, новий дрон нагадує також ракету часів Другої світової війни "Фау-1".

"Росіяни могли, побачивши використання Україною іншої ракети з аналогічною фактично компоновкою під назвою "Фламінго", спробувати створити якийсь власний виріб, який міг би фактично бути в тій же економічній моделі", — сказав експерт.

За словами Долінце, "Герань-5" фактично є відносно дешевою крилатою ракетою з дальністю польоту до тисячі кілометрів, але на реактивній тязі, зі швидкістю польоту близько 800-900 кілометрів за годину.

Експерт зазначив, що це ускладнює можливості протидії таким безпілотникам з використанням дронів-перехоплювачів. Водночас цей боєприпас значно дешевший, але за своїми характеристиками відноситься до класу крилатих ракет.

За словами Долінце, знищення таких цілей можливе, зокрема, за допомогою реактивної авіації.

Як повідомляв портал "Коментарі", на початку 2026 року Росія вперше використала проти України новий ударний безпілотник "Герань-5". Його застосували під час комбінованих повітряних атак, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Фахівці вже досліджують нову розробку. 

"Герань-5" суттєво відрізняється від попередніх модифікацій цієї лінійки. Безпілотник має довжину близько шести метрів і розмах крил до 5,5 метра та виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Як пише українська розвідка, більшість ключових компонентів залишаються уніфікованими з іншими "геранями"", що свідчить про еволюційний, а не революційний характер змін.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=vkBBMehcapw
