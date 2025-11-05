Інсульт можна передбачити вкрай просто: нове відкриття медиків шокує

Судини сітківки ока можуть стати новим важливим індикатором для визначення не лише стану серця, але й темпів старіння організму. Про це повідомили вчені на основі результатів нещодавніх досліджень, опублікованих на сайті nauka.ua.

Фото: з відкритих джерел

Згідно з дослідженням, зміни у структурі судин ока відображають активність тих самих генів, які безпосередньо впливають на розвиток серцево-судинних захворювань. Це відкриття стало можливим завдяки аналізу даних близько 75 тисяч канадців, які пройшли сканування сітківки ока, здали аналізи крові та надали свої медичні картки. Вчені виявили цікаву закономірність: чим більш розгалужена судинна мережа в сітківці, тим менший ризик виникнення інсульту, а також менший рівень запалення в організмі. Крім того, у людей з більш розвиненою судинною мережею в очах спостерігалася більш тривала тривалість життя.

Під час аналізу крові вчені також виявили вісім білків, що мають безпосередній вплив на цей зв’язок. Два з цих білків пов'язані з хронічним запаленням, яке є основним фактором старіння судин і розвитку таких захворювань, як атеросклероз. Це відкриття надає нові можливості для лікування та профілактики серцево-судинних хвороб, особливо у літніх людей. Вчені припускають, що ці білки можуть стати потенційними мішенями для створення нових ліків, спрямованих на запобігання розвитку серцевих недуг.

