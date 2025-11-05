Инсульт можно предусмотреть очень просто: новое открытие медиков шокирует

Сосуды сетчатки могут стать новым важным индикатором для определения не только состояния сердца, но и темпов старения организма. Об этом сообщили учёные на основе результатов недавних исследований, опубликованных на сайте nauka.ua.

Фото: из открытых источников

Согласно исследованию, изменения в структуре сосудов глаза отражают активность тех же генов, которые оказывают непосредственное влияние на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Это открытие стало возможным благодаря анализу данных около 75 тысяч канадцев, которые прошли сканирование сетчатки глаза, сдали анализы крови и предоставили свои медицинские карты. Ученые обнаружили интересную закономерность: чем более разветвлена сосудистая сеть в сетчатке, тем меньше риск возникновения инсульта, а также меньше уровень воспаления в организме. Кроме того, у людей с более развитой сосудистой сетью в глазах наблюдалась более продолжительная продолжительность жизни.

При анализе крови ученые также обнаружили восемь белков, оказывающих непосредственное влияние на эту связь. Два из этих белков связаны с хроническим воспалением, являющимся основным фактором старения сосудов и развития таких заболеваний, как атеросклероз. Это открытие предоставляет новые возможности для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у пожилых людей. Ученые предполагают, что эти белки могут стать потенциальными мишенями для создания нового лекарства, направленного на предотвращение развития сердечных недугов.

