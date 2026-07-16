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"Іншого виходу просто немає": Федоров зробив гучну заяву про єдину умову перемоги над РФ

За словами Федорова, успішні перетворення неможливі без дієвого лідерства у системі військового управління.

16 липня 2026, 12:50
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Клименко Елена

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що для досягнення перемоги у війні з Росією Україні необхідно провести кардинальні зміни у вищому військовому керівництві. На його думку, без оновлення системи управління та кадрових рішень Збройним силам буде складно ефективно протидіяти противнику. Про це він сказав під час брифінгу.

"Іншого виходу просто немає": Федоров зробив гучну заяву про єдину умову перемоги над РФ

Фото: з відкритих джерел

Федоров також прокоментував інформацію, яка поширювалася в медіа щодо нібито замовленого ним розслідування стосовно полку "Скеля". Він назвав ці повідомлення неправдивими та наголосив, що подібні практики свідчать про проблеми всередині системи.

"Це культура, яка сформувалася і яку потрібно викорінити. Інакше ми не зможемо перемогти ворога, адже саме такі явища руйнують систему зсередини", – зазначив він. 

За словами Федорова, одним із запропонованих ним рішень стало повне оновлення військового командування.

"Йдеться про зміну головнокомандувача ЗСУ та начальника Генерального штабу. Якщо ми хочемо перемогти ворога асиметрично й з мінімальними втратами, іншого виходу немає. Потрібно створити умови, за яких сильні командири зможуть розвиватися, а не стикатимуться з постійними перепонами, дисциплінарними стягненнями чи усуненням від роботи", – наголосив він. 

Федоров також підкреслив, що ключовою умовою успішних змін є ефективне лідерство в системі військового управління.

Водночас він зазначив, що після того, як президент Володимир Зеленський повідомив про відсутність планів змінювати головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, він прийняв це рішення як позицію Верховного головнокомандувача.

"Я повністю погодився з рішенням президента і сказав собі: значить, треба навчитися працювати з нинішнім керівництвом, адже наш головний пріоритет – український народ", – пояснив Федоров.

Як вже писали "Коментарі", кадрові перестановки в українському уряді навряд чи розв'яжуть ключові проблеми сектору оборони, якщо не буде змінено державну політику у сфері мобілізації. Таку думку висловив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, коментуючи відставку міністра оборони Михайла Федорова.



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