"Другого выхода просто нет": Федоров сделал громкое заявление о едином условии победы над РФ

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что для достижения победы в войне с Россией Украине необходимо провести кардинальные изменения в высшем военном руководстве. По его мнению, без обновления системы управления и кадровых решений вооруженным силам будет сложно эффективно противодействовать противнику. Об этом он сказал на брифинге.

Фото: из открытых источников

Федоров также прокомментировал информацию, которая распространялась в СМИ относительно якобы заказанного им расследования в отношении полка "Скала". Он назвал эти сообщения неправдивыми и подчеркнул, что подобные практики свидетельствуют о проблемах внутри системы.

"Это сформировавшаяся культура, которую нужно искоренить. Иначе мы не сможем победить врага, ведь именно такие явления разрушают систему изнутри", – сказал он.

По словам Федорова, одним из предложенных им решений стало полное обновление военного командования.

"Речь идет о смене главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба. Если мы хотим победить врага асимметрично и с минимальными потерями, другого выхода нет. Нужно создать условия, при которых сильные командиры смогут развиваться, а не сталкиваться с постоянными преградами, дисциплинарными взысканиями или отстранением от работы", – подчеркнул он.

Федоров также подчеркнул, что ключевым условием успешных изменений является эффективное лидерство в системе военного управления.

В то же время, он отметил, что после того, как президент Владимир Зеленский сообщил об отсутствии планов менять главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, он принял это решение как позицию Верховного главнокомандующего.

"Я полностью согласился с решением президента и сказал себе: значит, нужно научиться работать с нынешним руководством, ведь наш главный приоритет – украинский народ", – объяснил Федоров.

Как уже писали "Комментарии", кадровые перестановки в украинском правительстве вряд ли разрешат ключевые проблемы сектора обороны, если не будет изменена государственная политика в сфере мобилизации. Такое мнение высказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, комментируя отставку министра обороны Михаила Федорова.