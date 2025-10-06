Іншого способу немає: українців закликали готуватися до несподіваного фіналу війни

Кожен збройний конфлікт закінчується або миром, або капітуляцією, вважає голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Фото: з відкритих джерел

"У будь-якому разі підписують якийсь папірець, і тому я можу бути на 100% впевненим, що війна закінчиться дипломатичним шляхом і хтось щось підпише. Хоча можна просто припинити стрілянину і нічого не підписувати, всі хочуть якогось документа, в якому будуть прописані умови завершення війни. Тому завершення війни дипломатичним шляхом цілком можливо. Мій особистий прогноз — це станеться в діапазоні від двох місяців до року", — сказав він.

За його словами, найбільш ефективні солдати — це молоді люди 18–25 років: вони мають високу мотивацію, фізичну силу, витривалість і швидко опановують нові навички.

"Рішення про дозвіл на їх виїзд я сприйняв нормально. Так, цим дозволом скористався мій молодший брат, якому 19 років. Він вчиться за кордоном і раніше не міг би заїхати в Україну, бо не виїхав би назад. А зараз він спокійно приїхав сюди, побув тиждень, всіх побачив — і поїхав навчатися далі. Це ж двостороння дорога. Тому рішення правильне", — зазначив Кім.

Згадуючи про 2022 рік, він розповів, що тоді пріоритетом були виживання, збереження критичної інфраструктури та забезпечення контролю й функціональності регіону.

"Тобто все було зосереджено на головних речах, які були потрібні для того, щоб відбити ворога. Зараз на черзі питання більш тактичного рівня — соціальний блок, створення умов для економічного розвитку, для відновлення, для бізнесу. Але водночас і все, що стосується захисту критичної інфраструктури та іншого, нікуди не ділося", — додав чиновник.

