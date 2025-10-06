logo

BTC/USD

123865

ETH/USD

4562.66

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Другого способа нет: украинцев призывали готовиться к неожиданному финалу войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Другого способа нет: украинцев призывали готовиться к неожиданному финалу войны

Чиновник отметил, что самые эффективные воины — молодежь в возрасте 18–25 лет, ведь они мотивированы, физически сильны, выносливы и быстро усваивают новые знания.

6 октября 2025, 11:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Каждый вооруженный конфликт заканчивается либо миром, либо капитуляцией, считает глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Другого способа нет: украинцев призывали готовиться к неожиданному финалу войны

Фото: из открытых источников

"В любом случае подписывают какую-то бумажку, и поэтому я могу быть на 100% уверенным, что война закончится дипломатическим путем и кто-то подпишет. Хотя можно просто прекратить стрельбу и ничего не подписывать, все хотят какого-то документа, в котором будут прописаны условия от завершения войны. года", — сказал он.

По его словам, наиболее эффективные солдаты — это молодые люди 18–25 лет: они имеют высокую мотивацию, физическую силу, выносливость и быстро овладевают новыми навыками.

"Решение о разрешении на их выезд я воспринял нормально. Да, этим разрешением воспользовался мой младший брат, которому 19 лет. Он учится за границей и раньше не мог бы заехать в Украину, потому что не выехал бы назад. А сейчас он спокойно приехал сюда, побыл неделю, всех увидел — и поехал учиться дальше."

Вспоминая о 2022 году, он рассказал, что тогда приоритетом были выживание, сохранение критической инфраструктуры и обеспечение контроля и функциональности региона.

"То есть все было сосредоточено на главных вещах, которые были нужны для того, чтобы отразить врага. Сейчас на очереди вопрос более тактического уровня — социальный блок, создание условий для экономического развития, для восстановления, для бизнеса. Но в то же время все, что касается защиты критической инфраструктуры и прочего, никуда не делось", — добавил чиновник.

Как уже писали "Комментарии", народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк в эфире Киев24 заявил, что на сегодняшний день самым эффективным и в то же время самым экономическим способом борьбы с российскими "Шахедами" являются вертолеты, а не мобильные огневые группы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glavcom.ua/interviews/vitalij-kim-ja-prjamo-zaklikaju-vijskovikh-ne-jti-v-politiku-j-ne-piddavatisja-na-taki-propozitsiji-1081627.html
Теги:

Новости

Все новости