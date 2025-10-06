Інакше буде велика біда: названо неочікуваний спосіб протидії російським атакам

Народний депутат і член комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Сергій Нагорняк в ефірі Київ24 заявив, що на сьогодні найефективнішим і водночас найекономічнішим способом боротьби з російськими "Шахедами" є гелікоптери, а не мобільні вогневі групи.

"Мобільні вогневі групи станом на вересень 2025 року втратили свою дієвість. Вони вже не можуть ефективно збивати "Шахеди" з землі. Натомість найбільш доступним та результативним методом є застосування гелікоптерів", – пояснив Нагорняк.

Він підкреслив, що для повноцінного захисту енергетичних об'єктів Україні потрібно близько 100 гелікоптерів, які могли б надійно знищувати безпілотники до того, як ті досягнуть цілі.

"Хоча збити ракети з гелікоптера навряд чи вдасться, з "Шахедами" ця тактика працює, і її можна реалізувати", – додав депутат.

Нагорняк наголосив, що у переговорному процесі з міжнародними партнерами слід орієнтуватися не на традиційні засоби ППО, які виробляються у малій кількості, а саме на гелікоптери: "Ідеальний варіант — отримати від кожної країни по одному-два гелікоптери."

Нагадаємо, 5 жовтня РФ завдала нових ударів по українській енергетиці, пошкодивши обладнання АТ "Запоріжжяобленерго". В результаті мешканці обласного центру та прилеглих районів залишилися без електропостачання. В областях Сумщина і Чернігівщина наразі діють графіки погодинних відключень.

Крім того, російські атаки влучили і по об’єктах теплопостачання, що забезпечують житло українців теплом. У НАК "Нафтогаз України" повідомили про руйнування газових підприємств, які не мають військового значення. Також минулої неділі безпілотник РФ вдарив по Чернігову, влучивши у заправну станцію, про що повідомив голова міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч на 6 жовтня безпілотники атакували теплоелектроцентраль у місті Клинці, що у Брянській області РФ. Російські телеграм-канали повідомили про ймовірний удар українських дронів по об’єкту, хоча офіційні органи в Росії цього прямо не підтверджують. Тим часом українська сторона заявила, що це є відповіддю на попередні атаки РФ.