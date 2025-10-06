Единственная тактика, которая поможет выжить: в ВР забили тревогу из-за ударов Путина

Народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк в эфире Киев24 заявил, что на сегодняшний день самым эффективным и в то же время самым экономическим способом борьбы с российскими "Шахедами" являются вертолеты, а не мобильные огневые группы.

Фото: из открытых источников

"Мобильные огневые группы по состоянию на сентябрь 2025 года потеряли свою действенность. Они уже не могут эффективно сбивать "Шахеды" с земли. В то же время наиболее доступным и результативным методом является применение вертолетов", — пояснил Нагорняк.

Он подчеркнул, что для полноценной защиты энергетических объектов Украине нужно около 100 вертолетов, которые могли бы надежно уничтожать беспилотники до того, как те достигнут цели.

"Хотя сбить ракеты с вертолета вряд ли удастся, с "Шахедами" эта тактика работает, и ее можно реализовать", – добавил депутат.

Нагорняк подчеркнул, что в переговорном процессе с международными партнерами следует ориентироваться не на традиционные средства ПВО, которые производятся в малом количестве, а именно на вертолеты: "Идеальный вариант — получить от каждой страны по одному-два вертолета."

Напомним, 5 октября РФ нанесла новые удары по украинской энергетике, повредив оборудование АО "Запорожьеоблэнерго". В результате жители областного центра и близлежащих районов остались без электроснабжения. В областях Сумщина и Черниговщина действуют графики почасовых отключений.

Кроме того, российские атаки попали и по объектам теплоснабжения, обеспечивающим жилье украинцев теплом. В НАК "Нафтогаз Украины" сообщили о разрушении газовых предприятий, не имеющих военного значения. Также в минувшее воскресенье беспилотник РФ ударил по Чернигову, попав в заправочную станцию, о чем сообщил глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ночь на 6 октября беспилотники атаковали теплоэлектроцентраль в городе Клинце в Брянской области РФ. Российские телеграмм-каналы сообщили о вероятном ударе украинских дронов по объекту, хотя официальные органы в России этого прямо не подтверждают. Тем временем украинская сторона заявила, что это ответ на предыдущие атаки РФ.