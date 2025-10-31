Імперії не існують вічно: озвучено неочікуваний сценарій жорсткого краху Путіна

Російська Федерація перебуває у стані затяжного занепаду, і її остаточний розпад — лише питання часу. На думку експерта та викладача Києво-Могилянської бізнес-школи Валерія Пекаря, цей процес може відбутися швидко, як це сталося з Радянським Союзом у 1991 році. Україна, за його словами, має активно підтримувати корінні народи Росії у прагненні до свободи та самовизначення.

Пекар наголошує, що навіть якщо нові держави, які виникнуть на уламках сучасної Росії, не стануть одразу демократичними, вони все одно будуть значно менш небезпечними для світу, ніж велика імперія з ядерною зброєю та реваншистськими амбіціями. Історія показує, що російська імперія вже двічі переживала свій крах — у 1917 році, коли це сталося хаотично, і у 1991-му, коли розпад був мирним та впорядкованим. Третій розпад, за прогнозом експерта, стане остаточним.

Сучасна Росія демонструє усі ознаки системної деградації: економічне виснаження, військові поразки та нездатність досягти стратегічних цілей війни. Це — явні симптоми імперського розпаду. Такий процес зазвичай триває довго, але завершальний етап може бути стрімким, коли певна криза стає поштовхом до краху.

Експерт нагадує, що навіть на початку 1991 року більшість громадян СРСР виступала за його збереження, але вже наприкінці того ж року Союз зник з політичної карти світу. Так само і нинішня Росія може розпастися несподівано.

Пекар також зазначає, що становлення демократії — це тривалий шлях. Україна йде ним уже понад три десятиліття, поступово формуючи інституції. Нові держави, які виникнуть після розпаду Росії, потребуватимуть міжнародної підтримки — знань, фінансів і досвіду.

На уламках імперії з’являться менші держави з власними ідентичностями, які прагнутимуть інтегруватися у цивілізований світ. Україна, за словами Пекаря, має допомагати народам Росії у їхньому прагненні до свободи, адже це відповідає українській історичній традиції: справжня незалежність України можлива лише тоді, коли розпадеться остання імперія.

