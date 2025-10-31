Российская Федерация находится в состоянии затяжного упадка и ее окончательный распад — только вопрос времени. По мнению эксперта и преподавателя Киево-Могилянской бизнес-школы Валерия Пекаря, этот процесс может произойти быстро, как это случилось с Советским Союзом в 1991 году. Украина, по его словам, должна активно поддерживать коренные народы России в стремлении к свободе и самоопределению.

Фото: из открытых источников

Пекарь подчеркивает, что даже если новые государства, которые возникнут на обломках современной России, не станут сразу демократическими, они все равно будут гораздо менее опасны для мира, чем большая империя с ядерным оружием и реваншистскими амбициями. История показывает, что российская империя уже дважды переживала свой крах — в 1917 году, когда это произошло хаотично, и в 1991, когда распад был мирным и упорядоченным. Третий распад, по прогнозу эксперта, станет окончательным.

Современная Россия демонстрирует все признаки системной деградации: экономическое истощение, военные поражения и неспособность достичь стратегических целей войны. Это явные симптомы имперского распада. Такой процесс обычно длится долго, но завершающий этап может быть стремительным, когда определенный кризис становится толчком к краху.

Эксперт напоминает, что даже в начале 1991 года большинство граждан СССР выступали за его сохранение, но уже в конце того же года Союз исчез с политической карты мира. Так же и нынешняя Россия может распастись неожиданно.

Пекарь также отмечает, что становление демократии – это длительный путь. Украина идет им уже более трех десятилетий, постепенно формируя институты. Новые государства, которые возникнут после распада России, будут нуждаться в международной поддержке знаний, финансов и опыта.

На обломках империи появятся меньшие государства с собственными идентичностями, стремящимися интегрироваться в цивилизованный мир. Украина, по словам Пекаря, должна помогать народам России в их стремлении к свободе, ведь это соответствует украинской исторической традиции: настоящая независимость Украины возможна только тогда, когда распадется последняя империя.

