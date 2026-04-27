«Ілюзії закінчилися»: Стубб пояснив, чому чому шансів на мир із Путіним не залишилося

Президент Фінляндії Александр Стуб публічно переглянув свою оцінку перспектив мирного врегулювання війни в Україні. За його словами, колишній обережний оптимізм не виправдався: жодних ознак готовності Москви до компромісів він не бачить.

Виступаючи перед журналістами, Стубб зазначив, що протягом кількох місяців розраховував на можливість зсуву в переговорах, однак у результаті дійшов протилежного висновку. За його словами, дії Кремля укладаються у звичну стратегію затягування процесу без реальних поступок з боку Володимира Путіна.

Окремо фінський лідер прокоментував питання гарантій безпеки України. Він наголосив, що на цьому етапі ключовим фактором захисту країни залишається не формальне членство в альянсах, а власні військові можливості. За його оцінкою, українська армія, яка налічує сотні тисяч військовослужбовців і має унікальний досвід сучасної війни, вже є найнадійнішою опорою безпеки держави.

При цьому Стубб фактично закликав Європу змінити підхід до України. Він зазначив, що поточна ситуація перевертає звичну логіку відносин: сьогодні європейські країни більшою мірою зацікавлені в Україні, аніж вона в них.

Заяви фінського президента прозвучали на тлі бойових дій, що продовжуються, і дипломатичного глухого кута, посилюючи скепсис у Європі щодо швидкого завершення війни. За оцінками аналітиків, такі сигнали свідчать про поступовий перехід західних лідерів від очікувань переговорів до довгострокової стратегії стримування Росії.

