«Иллюзии закончились»: Стубб обьяснил, почему почему шансов на мир с Путиным не осталось

Президент Финляндии Александр Стубб публично пересмотрел свою оценку перспектив мирного урегулирования войны в Украине. По его словам, прежний осторожный оптимизм не оправдался: никаких признаков готовности Москвы к компромиссам он не видит.

Выступая перед журналистами, Стубб отметил, что в течение нескольких месяцев рассчитывал на возможность сдвига в переговорах, однако в итоге пришел к противоположному выводу. По его словам, действия Кремля укладываются в привычную стратегию затягивания процесса без реальных уступок со стороны Владимир Путин.

Отдельно финский лидер прокомментировал вопрос гарантий безопасности для Украины. Он подчеркнул, что на данном этапе ключевым фактором защиты страны остается не формальное членство в альянсах, а собственные военные возможности. По его оценке, украинская армия, насчитывающая сотни тысяч военнослужащих и обладающая уникальным опытом современной войны, уже является самой надежной опорой безопасности государства.

При этом Стубб фактически призвал Европу изменить подход к Украине. Он отметил, что текущая ситуация переворачивает привычную логику отношений: сегодня европейские страны в большей степени заинтересованы в Украине, чем она в них.

Заявления финского президента прозвучали на фоне продолжающихся боевых действий и дипломатического тупика, усиливая скепсис в Европе относительно скорого завершения войны. По оценкам аналитиков, подобные сигналы свидетельствуют о постепенном переходе западных лидеров от ожиданий переговоров к долгосрочной стратегии сдерживания России.

