logo

BTC/USD

78914

ETH/USD

2382.19

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Иллюзии закончились»: Стубб обьяснил, почему почему шансов на мир с Путиным не осталось
commentss НОВОСТИ Все новости

«Иллюзии закончились»: Стубб обьяснил, почему почему шансов на мир с Путиным не осталось

Стубб признал просчет и заявил: Россия тянет время, а главная гарантия безопасности Украины — ее собственная армия

27 апреля 2026, 08:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Финляндии Александр Стубб публично пересмотрел свою оценку перспектив мирного урегулирования войны в Украине. По его словам, прежний осторожный оптимизм не оправдался: никаких признаков готовности Москвы к компромиссам он не видит.

Александр Стубб. Фото: из открытых источников

Выступая перед журналистами, Стубб отметил, что в течение нескольких месяцев рассчитывал на возможность сдвига в переговорах, однако в итоге пришел к противоположному выводу. По его словам, действия Кремля укладываются в привычную стратегию затягивания процесса без реальных уступок со стороны Владимир Путин.

Отдельно финский лидер прокомментировал вопрос гарантий безопасности для Украины. Он подчеркнул, что на данном этапе ключевым фактором защиты страны остается не формальное членство в альянсах, а собственные военные возможности. По его оценке, украинская армия, насчитывающая сотни тысяч военнослужащих и обладающая уникальным опытом современной войны, уже является самой надежной опорой безопасности государства.

При этом Стубб фактически призвал Европу изменить подход к Украине. Он отметил, что текущая ситуация переворачивает привычную логику отношений: сегодня европейские страны в большей степени заинтересованы в Украине, чем она в них.

Заявления финского президента прозвучали на фоне продолжающихся боевых действий и дипломатического тупика, усиливая скепсис в Европе относительно скорого завершения войны. По оценкам аналитиков, подобные сигналы свидетельствуют о постепенном переходе западных лидеров от ожиданий переговоров к долгосрочной стратегии сдерживания России.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости