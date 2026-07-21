Ігнорування цього сигналу стане вироком для Зеленського: експерт вказав на гучний провал Банкової



















Політична криза, яка загострилася після протестів у Києві, стала сигналом про глибші суспільні запити, ніж просто невдоволення окремими кадровими рішеннями влади. Таку думку висловив політолог Євген Магда, коментуючи настрої, що сформувалися навколо так званого "картонкового Майдану".

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За словами експерта, українці сьогодні очікують від влади не швидких політичних рішень, а реальних змін у системі управління державою та армією.

"Ми, мабуть, хочемо осмислених рішень на владному Олімпі, щоб не розкидалися людьми. Це рецидив вседозволеності", — зазначив Магда.

Політолог вважає, що після кадрових перестановок нове військове керівництво отримає широкий кредит довіри, однак одночасно Банкова вже змушена думати про політичні ризики.

"Новий міністр оборони і, швидше за все, головнокомандувач Збройних сил отримають карт-бланш. Але це означатиме, що примара швидких виборів продовжує існувати на Банковій", — сказав він.

На думку Магди, найближчим часом українці можуть зіткнутися з непопулярними рішеннями, зокрема щодо мобілізації та інших кроків, необхідних для ведення війни.

Водночас експерт переконаний, що головним висновком нинішньої кризи має стати не боротьба за політичні рейтинги, а об'єднання суспільства.

"У нас повинен бути пріоритет перемоги над виборами. Ми маємо через дискусію говорити про формат цієї перемоги. Без формату перемоги ми не будемо знати, до чого нам прагнути", — наголосив політолог.

Окремо Магда звернув увагу на необхідність однакових правил для всіх представників влади. На його переконання, будь-які привілеї для наближених до керівництва держави лише посилюють недовіру суспільства та створюють додаткові можливості для російської пропаганди.

"Президентські друзі і ті, хто подобається Володимиру Зеленському, мають бути позбавлені різноманітних індульгенцій. Це не вимога картонкового Майдану — це вимога часу", — заявив Магда.

Портал "Коментарі" вже писав, що попри регулярне ухвалення нових санкцій проти Росії, досягати єдності всередині Європейського Союзу стає дедалі складніше. Причиною є не лише економічні інтереси окремих держав, а й позиція виборців, які не хочуть погіршення власного добробуту через війну в Україні. Таку думку висловив політолог, заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.