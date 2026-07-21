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Игнорирование этого сигнала станет приговором для Зеленского: эксперт указал на громкий провал Банковой

Политолог Евгений Магда заявил, что нынешний кризис должен стать толчком к консолидации общества, честным правилам для всех и концентрации на победе, а не на предстоящих выборах.

21 июля 2026, 18:00
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Клименко Елена








Обострившийся после протестов в Киеве политический кризис стал сигналом о более глубоких общественных запросах, чем просто недовольство отдельными кадровыми решениями власти. Такое мнение выразил политолог Евгений Магда, комментируя настроения, сформировавшиеся вокруг так называемого "картоночного Майдана".

Игнорирование этого сигнала станет приговором для Зеленского: эксперт указал на громкий провал Банковой

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, украинцы сегодня ожидают от власти не скорых политических решений, а реальных изменений в системе управления государством и армией.

"Мы, видимо, хотим осмысленных решений на властном Олимпе, чтобы не разбрасывались людьми. Это рецидив вседозволенности", — отметил Магда.

Политолог считает, что после кадровых перестановок новое военное руководство получит широкий кредит доверия, однако Банковая уже вынуждена думать о политических рисках.

"Новый министр обороны и, скорее всего, главнокомандующий Вооруженными силами получат карт-бланш. Но это будет означать, что призрак скорых выборов продолжает существовать на Банковой", — сказал он.

По мнению Магды, в ближайшее время украинцы могут столкнуться с непопулярными решениями, в частности, по мобилизации и другим шагам, необходимым для ведения войны.

В то же время, эксперт убежден, что главным выводом нынешнего кризиса должна стать не борьба за политические рейтинги, а объединение общества.  

"У нас должен быть приоритет победы над выборами. Мы должны из-за дискуссии говорить о формате этой победы. Без формата победы мы не будем знать, к чему нам стремиться", — подчеркнул политолог.

Отдельно Магда обратил внимание на необходимость равных правил для всех представителей власти. По его убеждению, какие-либо привилегии для приближенных к руководству государства лишь усиливают недоверие общества и создают дополнительные возможности для российской пропаганды.

"Президентские друзья и те, кто нравится Владимиру Зеленскому, должны быть лишены всевозможных индульгенций. Это не требование картонного Майдана — это требование времени", — заявил Магда.

Портал "Комментарии" уже писал , что, несмотря на регулярное принятие новых санкций против России, достигать единства внутри Европейского Союза становится все сложнее. Причиной не только экономические интересы отдельных государств, но и позиция избирателей, которые не хотят ухудшения собственного благосостояния из-за войны в Украине. Такое мнение высказал политолог, заместитель директора Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий.



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