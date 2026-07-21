Игнорирование этого сигнала станет приговором для Зеленского: эксперт указал на громкий провал Банковой



















Обострившийся после протестов в Киеве политический кризис стал сигналом о более глубоких общественных запросах, чем просто недовольство отдельными кадровыми решениями власти. Такое мнение выразил политолог Евгений Магда, комментируя настроения, сформировавшиеся вокруг так называемого "картоночного Майдана".

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По словам эксперта, украинцы сегодня ожидают от власти не скорых политических решений, а реальных изменений в системе управления государством и армией.

"Мы, видимо, хотим осмысленных решений на властном Олимпе, чтобы не разбрасывались людьми. Это рецидив вседозволенности", — отметил Магда.

Политолог считает, что после кадровых перестановок новое военное руководство получит широкий кредит доверия, однако Банковая уже вынуждена думать о политических рисках.

"Новый министр обороны и, скорее всего, главнокомандующий Вооруженными силами получат карт-бланш. Но это будет означать, что призрак скорых выборов продолжает существовать на Банковой", — сказал он.

По мнению Магды, в ближайшее время украинцы могут столкнуться с непопулярными решениями, в частности, по мобилизации и другим шагам, необходимым для ведения войны.

В то же время, эксперт убежден, что главным выводом нынешнего кризиса должна стать не борьба за политические рейтинги, а объединение общества.

"У нас должен быть приоритет победы над выборами. Мы должны из-за дискуссии говорить о формате этой победы. Без формата победы мы не будем знать, к чему нам стремиться", — подчеркнул политолог.

Отдельно Магда обратил внимание на необходимость равных правил для всех представителей власти. По его убеждению, какие-либо привилегии для приближенных к руководству государства лишь усиливают недоверие общества и создают дополнительные возможности для российской пропаганды.

"Президентские друзья и те, кто нравится Владимиру Зеленскому, должны быть лишены всевозможных индульгенций. Это не требование картонного Майдана — это требование времени", — заявил Магда.

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