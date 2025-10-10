Ідуть бої на виснаження: названо несподіваний сценарій закінчення війни в Україні

Політолог Володимир Фесенко вважає, що війна на виснаження загрожує як Україні, так і Росії. Попри переваги РФ у ресурсах, їхня впевненість у перемозі поступово слабшає — на відміну від очікувань, українська оборона не зламалася.

Фесенко нагадав, що в російському Генштабі сподіваються на обвал українського спротиву восени 2025 року. Саме тому Кремль планує нарощувати удари по тиловій інфраструктурі. Проте Україна вже неодноразово доводила здатність вистояти під тиском.

Разом із тим, сучасна фаза війни не дає РФ стратегічних результатів, і до кінця року, на думку експерта, Генштаб Росії зіштовхнеться з вибором: або ініціювати перемовини, або розпочати масову мобілізацію. Жоден із варіантів не гарантує успіху.

Фесенко визнає, що Україна стикається з новими труднощами — західна підтримка ослабла, ресурси обмежені, а використання заморожених активів РФ досі блокується. У такій ситуації війна на виснаження створює більше загроз для України, ніж для агресора.

Також експерт відзначив, що перемога Трампа та скорочення допомоги Україні зіграли на користь Росії, але все ж не забезпечили їй переваги у війні. Натомість у РФ почали накопичуватися соціально-економічні проблеми, і впевненість у перемозі поступово зникає.

Зараз жодна зі сторін не має очевидної переваги, і конфлікт може перейти у фазу стабілізації — активні бойові дії зменшаться, але війна в повітрі триватиме. Удари з обох боків стають все потужнішими, і з часом це може змусити сторони шукати шлях до припинення вогню.

