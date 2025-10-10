Идут бои на истощение: назван неожиданный сценарий окончания войны в Украине

Политолог Владимир Фесенко считает, что война на истощение грозит как Украине, так России. Несмотря на преимущества РФ в ресурсах, их уверенность в победе постепенно ослабевает, в отличие от ожиданий, украинская оборона не сломалась.

Фото: из открытых источников

Фесенко напомнил, что в российском Генштабе надеются на обрушение украинского сопротивления осенью 2025 года. Именно поэтому Кремль планирует наращивать удары по тыловой инфраструктуре. Однако Украина уже неоднократно обосновывала способность выстоять под давлением.

Вместе с тем современная фаза войны не дает РФ стратегических результатов, и до конца года, по мнению эксперта, Генштаб России столкнется с выбором: либо инициировать переговоры, либо начать массовую мобилизацию. Ни один из вариантов не гарантирует успеха.

Фесенко признает, что Украина сталкивается с новыми трудностями — западная поддержка ослабла, ресурсы ограничены, а использование замороженных активов РФ все еще блокируется. В такой ситуации война на истощение создает больше угроз для Украины, чем агрессора.

Также эксперт отметил, что победа Трампа и сокращение помощи Украине сыграли в пользу России, но все же не обеспечили ей преимущества в войне. В РФ же начали накапливаться социально-экономические проблемы, и уверенность в победе постепенно исчезает.

Сейчас ни у одной из сторон нет очевидного преимущества, и конфликт может перейти в фазу стабилизации — активные боевые действия уменьшатся, но война в воздухе будет продолжаться. Удары по обе стороны становятся все мощнее, и со временем это может заставить стороны искать путь к прекращению огня.

