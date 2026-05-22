Головна Новини Суспільство Війна з Росією Хвилина мовчання стане обов’язковим щоденним сигналом: що зміниться в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Хвилина мовчання стане обов’язковим щоденним сигналом: що зміниться в Україні

Відтепер системи оповіщення щоранку нагадуватимуть про ціну війни та пам’ять про загиблих

22 травня 2026, 10:38
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Україні запускають нову систему загальнонаціонального вшанування пам’яті загиблих у війні. Уже з 23 травня щодня о 09:00 через системи оповіщення та гучномовці по всій країні лунатиме сигнал хвилини мовчання. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Хвилина мовчання. Фото: з відкритих джерел

Хвилина мовчання. Фото: з відкритих джерел

За словами очільниці уряду, щоденна хвилина мовчання стане частиною нової культури пам’яті, яку поступово впроваджують в Україні на державному рівні. Сигнали через системи оповіщення транслюватимуть не лише щоранку, а й під час окремих національних пам’ятних заходів.

Зокрема, гучномовці використовуватимуть під час акції “Запали свічку”, яка традиційно проходить у четверту суботу листопада в пам’ять про жертв Голодомору.

У Кабміні наголошують, що нововведення має не лише символічне значення. Йдеться про формування спільного ритуалу пам’яті для всієї країни, як прояву поваги до полеглих військових, цивільних громадян та всіх жертв російської агресії.

“Формуємо нову культуру пам’яті. Щоденна хвилина мовчання – важлива її складова і прояв нашої поваги до полеглих Захисників і Захисниць, цивільних громадян”, — зазначила Свириденко.

Очікується, що система працюватиме на базі вже існуючої інфраструктури оповіщення населення. Окремі регіони та громади також зможуть долучатися до проведення пам’ятних акцій через місцеві системи трансляції.

Читайте також на порталі "Коментарі" — 16 грудня Верховна Рада України схвалила законопроєкт про запровадження на законодавчому рівні загальнонаціональної хвилини мовчання як щоденного комеморативного заходу. Відповідне рішення підтримали 314 народних депутатів.

Як зазначається на сайті парламенту, йдеться про законопроєкт №14144. Документ передбачає обов’язок органів державної влади та місцевого самоврядування забезпечувати інформування громадян про проведення хвилини мовчання через медіа, а також із використанням систем оповіщення цивільного захисту.




