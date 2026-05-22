Минута молчания станет обязательным ежедневным сигналом: что изменится в Украине

В Украине запускают новую систему общенационального чествования памяти погибших в войне. Уже с 23 мая ежедневно в 09:00 через системы оповещения и громкоговорители по всей стране звучит сигнал минуты молчания. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По словам главы правительства, ежедневная минута молчания станет частью новой культуры памяти, постепенно внедряемой в Украине на государственном уровне. Сигналы через системы оповещения будут транслироваться не только каждое утро, но и во время отдельных национальных памятных мероприятий.

В частности, громкоговорители будут использовать во время акции "Зажги свечу", которая традиционно проходит в четвертую субботу ноября в память о жертвах Голодомора.

В Кабмине отмечают, что нововведение имеет не только символическое значение. Речь идет о формировании общего ритуала памяти для всей страны, как проявления уважения к павшим военным, гражданским гражданам и всем жертвам российской агрессии.

"Формируем новую культуру памяти. Ежедневная минута молчания – важная ее составляющая и проявление нашего уважения к павшим Защитникам и Защитницам, гражданским гражданам", — отметила Свириденко.

Ожидается, что система будет работать на базе уже существующей инфраструктуры оповещения населения. Отдельные регионы и общины также могут присоединяться к проведению памятных акций через местные системы трансляции.

16 декабря Верховная Рада Украины одобрила законопроект о введении на законодательном уровне общенациональной минуты молчания как ежедневного комеморативного мероприятия. Соответствующее решение было поддержано 314 народными депутатами.

Как говорится на сайте парламента, речь идет о законопроекте №14144. Документ предусматривает обязанность органов государственной власти и местного самоуправления обеспечивать информирование граждан о проведении минут молчания через медиа, а также с использованием систем оповещения гражданской защиты.



