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Хто заблокував захист України: спливли деталі зірваної передачі «Залізного куполу»

Ізраїль скористався правом вето і не дозволив передати Києву системи ППО, сплачені американськими платниками податків, що спричинило гучний політичний скандал у США

1 серпня 2026, 16:36
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Кравцев Сергей

Ізраїль 2023 року заблокував передачу Україні американських батарей протиракетної оборони "Залізний купол", незважаючи на те, що їх було профінансовано за рахунок бюджету США. Нові подробиці цієї історії оприлюднило видання The Washington Post і вони вже викликали нову хвилю дискусій у Вашингтоні.

Хто заблокував захист України: спливли деталі зірваної передачі «Залізного куполу»

ППО Залізний купол. Фото: з відкритих джерел

За даними газети, одним із головних прихильників передачі комплексів Києву був нині покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Він виступав за посилення захисту українських міст від російських ракетних ударів. Проте, угода так і не відбулася після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху скористався передбаченою угодою про спільне виробництво правом вето.

Хоча батареї були сплачені американськими платниками податків та перебували на території США, останнє слово щодо їх передачі третім країнам залишалося за Ізраїлем. У Тель-Авіві пояснили своє рішення побоюваннями, що технології комплексу можуть потрапити до розпорядження Ірану. Натомість Ізраїль повернув Сполученим Штатам батареї Patriot, які згодом могли бути передані Україні.

Історія знову опинилася у центрі уваги на тлі розгляду в Конгресі масштабного оборонного законопроекту вартістю 1,15 трильйона доларів. Документ передбачає розширення американо-ізраїльського співробітництва не лише у сфері протиракетної оборони, а й у галузі штучного інтелекту, кібербезпеки, біотехнологій та систем спрямованої енергії.

Однак ця ініціатива розколола американський політичний істеблішмент. Сенатор-демократ Кріс Ван Голлен заявив, що подібні угоди обмежують суверенне право США самостійно розпоряджатися озброєнням, яке фінансують американські платники податків. Додаткову гостроту ситуації надає той факт, що питання обговорюється одночасно з проханнями України щодо нових постачання коштів ППО та обмеженими запасами ракет-перехоплювачів Patriot.

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