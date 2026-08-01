Кто заблокировал защиту Украины: всплыли детали сорванной передачи «Железного купола»

Израиль в 2023 году заблокировал передачу Украине американских батарей противоракетной обороны "Железный купол", несмотря на то, что они были профинансированы за счет бюджета США. Новые подробности этой истории обнародовало издание The Washington Post, и они уже вызвали новую волну дискуссий в Вашингтоне.

ПВО Железный купол. Фото: из открытых источников

По данным газеты, одним из главных сторонников передачи комплексов Киеву был ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он выступал за усиление защиты украинских городов от российских ракетных ударов. Однако сделка так и не состоялась после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху воспользовался предусмотренным соглашением о совместном производстве правом вето.

Хотя батареи были оплачены американскими налогоплательщиками и находились на территории США, последнее слово относительно их передачи третьим странам оставалось за Израилем. В Тель-Авиве объяснили свое решение опасениями, что технологии комплекса могут попасть в распоряжение Ирана. Вместо этого Израиль вернул Соединенным Штатам батареи Patriot, которые впоследствии могли быть переданы Украине.

История вновь оказалась в центре внимания на фоне рассмотрения в Конгрессе масштабного оборонного законопроекта стоимостью 1,15 триллиона долларов. Документ предусматривает расширение американо-израильского сотрудничества не только в сфере противоракетной обороны, но и в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, биотехнологий и систем направленной энергии.

Однако эта инициатива расколола американский политический истеблишмент. Сенатор-демократ Крис Ван Голлен заявил, что подобные соглашения ограничивают суверенное право США самостоятельно распоряжаться вооружением, которое финансируется американскими налогоплательщиками. Дополнительную остроту ситуации придает тот факт, что вопрос обсуждается одновременно с просьбами Украины о новых поставках средств ПВО и ограниченными запасами ракет-перехватчиков Patriot.

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