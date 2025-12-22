logo_ukra

Хто переможе на війні Росії проти України: що показало опитування в Румунії
Хто переможе на війні Росії проти України: що показало опитування в Румунії

Більшість румунів переконані, що у війні в Україні переможе Росія.

22 грудня 2025, 13:13
Переважна більшість румунів переконані, що Росія зрештою виграє війну проти України. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного дослідницькою компанією IRSOP і оприлюдненого телеканалом Digi24. Дані демонструють складне й подекуди суперечливе ставлення румунського суспільства до війни, безпеки регіону та ролі Заходу.

Хто переможе на війні Росії проти України: що показало опитування в Румунії

Більшість румунів вважає, що Росія виграє війну в Україні. Фото з відкритих джерел

Згідно з опитуванням, 69% респондентів вважають, що переможцем у війні стане Росія. Лише 23% опитаних румун вірять у перемогу України. 

Думки румунів розділилися щодо потенційної загрози з боку Росії. Майже половина опитаних (49%) заявили, що їх не надто турбує можливе сусідство з Росією, тоді як 51% визнали, що це викликає в них серйозне занепокоєння. Водночас 53% респондентів вважають реальним ризик нападу Росії на країни Європи, а 45%румунів такої загрози не бачать.

Переважна більшість громадян Румунії виступає проти прямої військової участі Європи у війні. Ідею відправлення європейських військ в Україну не підтримують 76% опитаних. Ще категоричнішою є позиція щодо участі власної країни — 84% румунів проти відправки своїх військ.

Що стосується дипломатії, то 64% респондентів вважають, що президент США Дональд Трамп має залишатися залученим до мирних переговорів, тоді як третина опитаних схиляється до того, щоб передати ініціативу європейським країнам.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі відповіли, чи планує Путін відновити вплив часів СРСР.

Також "Коментарі" писали, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про прорив у переговорах України та Росії щодо закінчення війни.



Джерело: https://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/sondaj-aproape-jumatate-dintre-romani-nu-sunt-ingrijorati-de-o-vecinatate-cu-rusia-ce-spun-despre-trimiterea-de-trupe-in-ucraina-3557033
