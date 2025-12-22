Переважна більшість румунів переконані, що Росія зрештою виграє війну проти України. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного дослідницькою компанією IRSOP і оприлюдненого телеканалом Digi24. Дані демонструють складне й подекуди суперечливе ставлення румунського суспільства до війни, безпеки регіону та ролі Заходу.

Більшість румунів вважає, що Росія виграє війну в Україні. Фото з відкритих джерел

Згідно з опитуванням, 69% респондентів вважають, що переможцем у війні стане Росія. Лише 23% опитаних румун вірять у перемогу України.

Думки румунів розділилися щодо потенційної загрози з боку Росії. Майже половина опитаних (49%) заявили, що їх не надто турбує можливе сусідство з Росією, тоді як 51% визнали, що це викликає в них серйозне занепокоєння. Водночас 53% респондентів вважають реальним ризик нападу Росії на країни Європи, а 45%румунів такої загрози не бачать.

Переважна більшість громадян Румунії виступає проти прямої військової участі Європи у війні. Ідею відправлення європейських військ в Україну не підтримують 76% опитаних. Ще категоричнішою є позиція щодо участі власної країни — 84% румунів проти відправки своїх військ.

Що стосується дипломатії, то 64% респондентів вважають, що президент США Дональд Трамп має залишатися залученим до мирних переговорів, тоді як третина опитаних схиляється до того, щоб передати ініціативу європейським країнам.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі відповіли, чи планує Путін відновити вплив часів СРСР.

Також "Коментарі" писали, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про прорив у переговорах України та Росії щодо закінчення війни.