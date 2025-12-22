logo

Кто победит на войне России против Украины: что показал опрос в Румынии
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто победит на войне России против Украины: что показал опрос в Румынии

Большинство румын убеждены, что в войне в Украине победит Россия.

22 декабря 2025, 13:13
Автор:
avatar

Slava Kot

Подавляющее большинство румын убеждены, что Россия в конце концов выиграет войну против Украины. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного исследовательской компанией IRSOP и обнародованного телеканалом Digi24. Данные демонстрируют сложное и иногда противоречивое отношение румынского общества к войне, безопасности региона и роли Запада.

Кто победит на войне России против Украины: что показал опрос в Румынии

Большинство румын считает, что Россия выиграет войну в Украине. Фото из открытых источников

Согласно опросу, 69% респондентов считают, что победителем в войне станет Россия. Только 23% опрошенных румын верят в победу Украины.

Мнения румын разделились по поводу потенциальной угрозы со стороны России. Почти половина опрошенных (49%) заявили, что их не слишком беспокоит возможное соседство с Россией, в то время как 51% признали, что это вызывает у них серьезную обеспокоенность. В то же время 53% респондентов считают реальным риск нападения России на страны Европы, а 45% румын такой угрозы не видят.

Подавляющее большинство граждан Румынии выступает против прямого военного участия Европы в войне. Идею отправки европейских войск в Украину не поддерживают 76% опрошенных. Еще более категорична позиция по участию собственной страны — 84% румын против отправки своих войск.

Что касается дипломатии, то 64% респондентов считают, что президент США Дональд Трамп должен оставаться вовлеченным в мирные переговоры, тогда как треть опрошенных склоняется к тому, чтобы передать инициативу европейским странам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле ответили, планирует ли Путин возобновить влияние времен СССР.

Также "Комментарии" писали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прорыве в переговорах Украины и России для окончания войны.



Источник: https://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/sondaj-aproape-jumatate-dintre-romani-nu-sunt-ingrijorati-de-o-vecinatate-cu-rusia-ce-spun-despre-trimiterea-de-trupe-in-ucraina-3557033
