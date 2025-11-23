Хто написав мирний план: Рубіо дає несподівану відповідь

Американський державний секретар Марко Рубіо спростував поширені раніше твердження про те, що оприлюднений цього тижня 28-пунктний мирний план щодо України нібито був написаний на основі пропозицій Росії та переданий Вашингтону як "список побажань Кремля".

Марко Рубіо про «мирний план США»

За словами Рубіо, документ є пропозицією, розробленою Сполученими Штатами, яка розглядається як потенційна основа для поточних переговорних процесів. Він уточнив, що план базується не лише на пропозиціях російської сторони, а також на попередніх і поточних ініціативах України.

Раніше кілька американських сенаторів, посилаючись на телефонну розмову з Атторні Генералом, заявили, що документ, опублікований у медіа, не був напрацьований Вашингтоном і не є офіційною американською позицією.

Зустріч у Женеві

23 листопада українська делегація має зустрітися з представниками США у Женеві, щоб обговорити запропонований план. За даними союзників України, низка положень документа може виглядати такими, що потенційно грають на користь Росії, що й викликало значний резонанс.

Реакція Трампа

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що оприлюднений план "не є остаточним варіантом" і, ймовірно, зазнає змін.

Офіційна узгоджена позиція США щодо умов можливого врегулювання поки що не оголошена.

