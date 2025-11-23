logo_ukra

BTC/USD

87895

ETH/USD

2835.47

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Хто написав мирний план: Рубіо дає несподівану відповідь
commentss НОВИНИ Всі новини

Хто написав мирний план: Рубіо дає несподівану відповідь

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мирна пропозиція щодо України була розроблена Вашингтоном, а не є «списком побажань Кремля»

23 листопада 2025, 12:39
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Американський державний секретар Марко Рубіо спростував поширені раніше твердження про те, що оприлюднений цього тижня 28-пунктний мирний план щодо України нібито був написаний на основі пропозицій Росії та переданий Вашингтону як "список побажань Кремля".

Хто написав мирний план: Рубіо дає несподівану відповідь

Марко Рубіо про «мирний план США»

За словами Рубіо, документ є пропозицією, розробленою Сполученими Штатами, яка розглядається як потенційна основа для поточних переговорних процесів. Він уточнив, що план базується не лише на пропозиціях російської сторони, а також на попередніх і поточних ініціативах України.

Раніше кілька американських сенаторів, посилаючись на телефонну розмову з Атторні Генералом, заявили, що документ, опублікований у медіа, не був напрацьований Вашингтоном і не є офіційною американською позицією.

Зустріч у Женеві

23 листопада українська делегація має зустрітися з представниками США у Женеві, щоб обговорити запропонований план. За даними союзників України, низка положень документа може виглядати такими, що потенційно грають на користь Росії, що й викликало значний резонанс.

Реакція Трампа

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що оприлюднений план "не є остаточним варіантом" і, ймовірно, зазнає змін.

Офіційна узгоджена позиція США щодо умов можливого врегулювання поки що не оголошена.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив заяву, у якій стверджує, що Національне антикорупційне бюро України підготувало проєкт підозри щодо секретаря РНБО Рустема Умєрова. За його словами, йдеться про можливе привласнення бюджетних коштів.                         



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/marcorubio/status/1992413078160617849
Теги:

Новини

Всі новини