Кто написал мирный план: Рубио дает неожиданный ответ

Американский государственный секретарь Марко Рубио опроверг распространенные ранее утверждения о том, что обнародованный на этой неделе 28-пунктный мирный план по Украине якобы был написан на основе предложений России и передан Вашингтону как "список пожеланий Кремля".

Марко Рубио про «мирный план США»

По словам Рубио, документ является предложением, разработанным Соединенными Штатами, которое рассматривается как потенциальная основа для текущих переговорных процессов. Он уточнил, что план базируется не только на предложениях российской стороны, но и на предыдущих и текущих инициативах Украины.

Ранее несколько американских сенаторов, ссылаясь на телефонный разговор с Атторни Генералом, заявили, что документ, опубликованный в СМИ, не был наработан Вашингтоном и не является официальной американской позицией.

Встреча в Женеве

23 ноября украинская делегация должна встретиться с представителями США в Женеве для обсуждения предложенного плана. По данным союзников Украины, ряд положений документа может выглядеть потенциально играющим в пользу России, что и вызвало значительный резонанс.

Реакция Трампа

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что обнародованный план "не является окончательным вариантом" и, вероятно, претерпевает изменения.

Официальная согласованная позиция США по условиям возможного урегулирования пока не объявлена.

