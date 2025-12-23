В Алушті водна криза набирає системного, хронічного характеру. Дефіцит води та зношеність міських мереж призводять до частих аварій, що тільки поглиблюються через графіки подачі. Постійні включення та відключення водопостачання створюють гідроудари, провокують нові прориви та втрати, ефективно нівелюючи будь-яку заявлену економію. При цьому коріння проблеми, пов’язане з деградацією інфраструктури, свідомо відсувається на другий план. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Алушта на межі колапсу: водна криза перетворюється на інструмент фінансового тиску

Водночас окупаційна влада намагається перекласти відповідальність за водну кризу на мешканців. Дефіцит води подається як наслідок "надмірного споживання" та "нестачі дисципліни", а не як наслідок багаторічної відсутності інвестицій і руйнування мереж. Така риторика створює передумови для жорсткіших фінансових кроків проти населення.

За даними Центру національного спротиву, одночасно просувається сценарій скасування графіків подачі води із паралельним різким підвищенням тарифів для всіх абонентів. Насправді йдеться про мобілізаційну модель управління: замість модернізації систем і ремонту мереж влада намагається скоротити споживання води через фінансовий тиск.

Інсайдери зазначають, що розглядається введення особливого правового режиму або навіть надзвичайної ситуації, щоб узаконити підвищення тарифів. При цьому наголос робиться на зростанні доходів ГУП РК "Вода Крыма", що свідчить про пріоритети влади, які не пов’язані з покращенням якості послуг.

Аналогічні проблеми Центр національного спротиву раніше зафіксував у Севастополі, де недбалість під час будівництва нового водопроводу призвела до багатомільйонних втрат і затримок із забезпеченням міста водою.

У підсумку життєво необхідна послуга у Алушті перетворюється на інструмент контролю та тиску на населення. Провал управління та руйнування інфраструктури перекладається безпосередньо на споживачів, а все прикривається риторикою "економії" та "надзвичайної ситуації".

