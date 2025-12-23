В Алуште водный кризис приобретает системный, хронический характер. Дефицит воды и износ городских сетей приводят к частым авариям, которые только усугубляются из-за графиков подачи. Постоянные включения и отключения водоснабжения создают гидроудары, провоцируют новые прорывы и потери, эффективно нивелируя любую заявленную экономию. При этом корни проблемы, связанные с деградацией инфраструктуры, сознательно отодвигаются на второй план. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Алушта на грани коллапса: водный кризис превращается в инструмент финансового давления

В то же время оккупационные власти пытаются переложить ответственность за водный кризис на жителей. Дефицит воды подается как следствие "чрезмерного потребления" и "недостатка дисциплины", а не как следствие многолетнего отсутствия инвестиций и разрушения сетей. Такая риторика создает предпосылки для более жестких финансовых шагов против населения.

По данным Центра национального сопротивления одновременно продвигается сценарий отмены графиков подачи воды с параллельным резким повышением тарифов для всех абонентов. На самом деле речь идет о мобилизационной модели управления: вместо модернизации систем и ремонта сетей власти пытаются сократить потребление воды из-за финансового давления.

Инсайдеры отмечают, что рассматривается введение особого правового режима или даже чрезвычайной ситуации, чтобы узаконить повышение тарифов. При этом упор делается на рост доходов ГУП РК "Вода Крыма", что свидетельствует о приоритетах властей, не связанных с улучшением качества услуг.

Аналогичные проблемы Центр национального сопротивления ранее зафиксировал в Севастополе, где халатность при строительстве нового водопровода привела к многомиллионным потерям и задержкам с обеспечением города водой.

В результате жизненно необходимая услуга в Алуште превращается в инструмент контроля и давления на население. Провал управления и разрушения инфраструктуры переводится непосредственно на потребителей, а все прикрывается риторикой экономии и чрезвычайной ситуации.

