Хрест для Росії, зрада для України: як священник з Буковини став духовним тилом армії РФ

Черговий скандал навколо УПЦ МП набув гучного продовження. Священник із Буковини, який за кілька місяців до повномасштабного вторгнення виїхав до Росії, став активним пособником армії РФ — благословляв окупантів, збирав гроші на війну та особисто опікувався російськими військовими.

Благословляв окупантів і збирав гроші на війну — СБУ викрила священника з Буковини, який утік до Росії

Йдеться про 36-річного Василя Ковальчука, сина благочинного Сторожинецького округу УПЦ МП, митрофорного протоієрея Василя Ковальчука. Як повідомляє Служба безпеки України, священнику заочно оголосили підозру у пособництві державі-агресорці.





За даними слідства, Ковальчук-молодший виїхав з України до Росії за два місяці до початку повномасштабної війни. Уже в Підмосков’ї він швидко інтегрувався в систему Російської православної церкви: обіймав посаду ієрея та настоятеля Троїцького храму РПЦ у місті Пушкіно, а в листопаді 2022 року був призначений благочинним храмів Пушкінського округу Московської області.

Втім, діяльність священника давно вийшла за межі богослужінь. При храмі він організував пункт збору коштів і матеріальної допомоги для російських військових, які воюють проти України — зокрема на території Донецької та Запорізької областей.





Слідчі встановили, що Ковальчук особисто благословляв і освячував усі речі, які передавалися окупантам у зону бойових дій. Ба більше — він регулярно приймав у храмі російських солдатів, проводив із ними бесіди та благословляв на “успішне виконання служби”.

За даними СБУ, за участі клірика для підрозділів ЗС РФ, Росгвардії, зокрема Софрінської бригади та 55 дивізії, було закуплено тепловізори, шоломи, маскувальні сітки, засоби радіоелектронної боротьби, обладнання для виявлення дронів, генератори та інше військове спорядження.

За активну підтримку так званої "СВО" Московська обласна дума нагородила священника почесною грамотою, фактично визнавши його внесок у війну проти України.

На підставі зібраних доказів СБУ повідомила Василю Ковальчуку про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України — умисне пособництво збройним формуванням держави-агресора. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Ця історія вкотре оголила небезпечну реальність: частина духовенства, прикриваючись рясами та хрестами, фактично стала союзником окупантів. Для України ж це — ще один аргумент, чому питання впливу російської церкви потребує жорсткої та принципової відповіді.

Читайте також в "Коментарях", що у Санкт-Петербурзі 17-річну школярку Єву Багрову засудили до чотирьох років колонії за розміщення фотографій бійців "Русского добровольческого корпуса" (РДК), що воює на боці України.