Очередной скандал вокруг УПЦ МП получил громкое продолжение. Священник из Буковины, за несколько месяцев до полномасштабного вторжения уехавший в Россию, стал активным пособником армии РФ — благословлял оккупантов, собирал деньги на войну и лично заботился о российских военных.

Благословлял окупантов и собирал деньги на войну — СБУ разоблачила бежавшего в Россию священника из Буковины.

Речь идет о 36-летнем Василии Ковальчуке , сыне благочинного Сторожинецкого округа УПЦ МП, митрофорном протоиерее Василии Ковальчуке. Как сообщает Служба безопасности Украины, священнику заочно объявили подозрение в пособничестве государству-агрессору .





По данным следствия, Ковальчук-младший уехал из Украины в Россию за два месяца до начала полномасштабной войны . Уже в Подмосковье он быстро интегрировался в систему Русской православной церкви: занимал должность иерея и настоятеля Троицкого храма РПЦ в городе Пушкино, а в ноябре 2022 года был назначен благотворительным храмом Пушкинского округа Московской области .

Впрочем, деятельность священника давно вышла за пределы богослужений. При храме он организовал пункт сбора средств и материальной помощи для воюющих против Украины российских военных — в частности на территории Донецкой и Запорожской областей.





Следователи установили, что Ковальчук лично благословлял и освящал все вещи , которые передавались оккупантам в зону боевых действий. Более того, он регулярно принимал в храме русских солдат, проводил с ними беседы и благословлял на "успешное выполнение службы" .

По данным СБУ, при участии клирика для подразделений ВС РФ, Росгвардии, в том числе Софринской бригады и 55 дивизии, были закуплены тепловизоры, шлемы, маскировочные сетки, средства радиоэлектронной борьбы, оборудование для обнаружения дронов, генераторы и другое военное снаряжение .

За активную поддержку так называемой СВО Московская областная дума наградила священника почетной грамотой , фактически признав его вклад в войну против Украины.

На основании собранных улик СБУ сообщила Василию Ковальчуку о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины — умышленное пособничество вооруженным формированием государства-агрессора. Ему грозит до 15 лет лишения свободы .

Эта история в очередной раз обнажила опасную реальность: часть духовенства, прикрываясь рясами и крестами, фактически стала союзником кафиров . Для Украины это еще один аргумент, почему вопрос влияния русской церкви требует жесткого и принципиального ответа.

