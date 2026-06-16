Хотіли продавити масою: названо небезпечну зміну масованих атак Путіна по Україні

У ніч на 15 червня під час чергової повітряної атаки Росія намагалася "перевантажити" українську систему ППО за рахунок великої кількості засобів ураження, водночас завдаючи ударів по об’єктах української культури. Про це в ефірі Radio NV розповів провідний науковий співробітник Державного музею авіації, авіаексперт Валерій Романенко.

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За його словами, ефективність роботи Повітряних сил України під час відбиття атаки виявилася значно вищою за очікування. Зокрема, він назвав безпрецедентним результатом знищення всіх 30 крилатих ракет типу Х-101/"Іскандер-К". Окремо експерт відзначив успішне перехоплення п’яти з шести протикорабельних ракет 3М22 "Циркон", зауваживши, що подібних показників поки не демонстрували навіть провідні армії світу, зокрема США.

Романенко також пояснив, що раніше українські сили протиповітряної оборони зазвичай збивали приблизно третину балістичних ракет "Іскандер-М". Однак під час цієї атаки ефективність зросла до близько 45%.

Він додав, що українська сторона отримала чергове постачання ракет і використала його максимально результативно. Важливим чинником успіху, за його словами, стало покращення здатності передбачати ймовірні райони ворожих ударів.

Щодо дронів-камікадзе типу "Шахед", експерт зазначив, що з приблизно двадцяти запущених до цілей доходить лише один. Водночас він підкреслив, що попри високі показники перехоплення, уникнути втрат і руйнувань повністю не вдалося.

Романенко також звернув увагу, що цього разу удари припали по об’єктах культурної спадщини та інфраструктури культури, зокрема згадуються кіностудія, "Мистецький арсенал", Будинок органної музики та територія Києво-Печерської лаври.

На його думку, російська сторона ймовірно змінюватиме підхід до наступних атак, коригуючи тактику після невдалого "масового" удару. Він припустив, що надалі ворог шукатиме інші способи прориву української ППО, тоді як українська розвідка має можливість відстежувати підготовку таких ударів і за характером накопичення засобів ураження визначати можливі напрямки головних атак.

Портал "Коментарі" вже писав, що речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий жорстко розкритикував офіційну реакцію ЮНЕСКО на пошкодження Києво-Печерської лаври, що стало наслідком російської атаки. У МЗС вважають неприйнятним той факт, що міжнародна організація не назвала прямо країну-винуватця удару по об’єкту всесвітньої спадщини. Свою позицію дипломат оприлюднив на сторінці в соціальній мережі X.