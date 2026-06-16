Хотели продавить массой: названо опасное изменение массированных атак Путина по Украине

В ночь на 15 июня во время очередной воздушной атаки Россия пыталась "перегрузить" украинскую систему ПВО за счет большого количества средств поражения, в то же время нанося удары по объектам украинской культуры. Об этом в эфире Radio NV рассказал ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации, авиаэксперт Валерий Романенко.

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По его словам, эффективность работы Воздушных сил Украины во время отражения атаки оказалась значительно выше ожиданий. В частности, он назвал беспрецедентным результатом уничтожения всех 30 крылатых ракет типа Х-101/Искандер-К. Отдельно эксперт отметил успешное перехват пяти из шести противокорабельных ракет 3М22 "Циркон", заметив, что подобных показателей пока не демонстрировали даже ведущие армии мира, в том числе США.

Романенко также пояснил, что ранее украинские силы противовоздушной обороны обычно сбивали около трети баллистических ракет "Искандер-М". Однако в ходе этой атаки эффективность возросла до около 45%.

Он добавил, что украинская сторона получила очередную поставку ракет и использовала ее максимально результативно. Важным фактором успеха, по его словам, стало улучшение способности предполагать возможные районы вражеских ударов.

Относительно дронов-камикадзе типа "Шахед" эксперт отметил, что из примерно двадцати запущенных до целей доходит только один. В то же время он подчеркнул, что, несмотря на высокие показатели перехвата, избежать потерь и разрушений полностью не удалось.

Романенко также обратил внимание, что на этот раз удары пришлись по объектам культурного наследия и инфраструктуры культуры, в частности, упоминаются киностудия, "Мистецький арсенал", Дом органной музыки и территория Киево-Печерской лавры.

По его мнению, российская сторона, вероятно, будет менять подход к следующим атакам, корректируя тактику после неудачного "массового" удара. Он предположил, что в дальнейшем враг будет искать другие способы прорыва украинской ПВО, тогда как украинская разведка может отслеживать подготовку таких ударов и по характеру накопления средств поражения определять возможные направления главных атак.

Портал "Комментарии" уже писал, что спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий жестко раскритиковал официальную реакцию ЮНЕСКО на повреждение Киево-Печерской лавры, что стало следствием российской атаки. В МИДе считают неприемлемым тот факт, что международная организация не назвала прямо страну-виновника удара по объекту всемирного наследия. Свою позицию дипломат обнародовал на странице социальной сети X.