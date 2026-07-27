Хорошого варіанту не залишилося: названо причину, чому Києву доведеться жорстко принизится перед Путіним



















Президент України Володимир Зеленський не випадково попередив громадян про надзвичайно складний зимовий період. На цьому наголосив політолог Ігор Чаленко, коментуючи перспективи проходження майбутнього опалювального сезону та важливість переговорів щодо можливого припинення ударів по критичній інфраструктурі.

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За словами експерта, навіть якщо найближчими місяцями не буде масштабних нових атак, українська енергетика вже зазнала настільки серйозних пошкоджень, що пройти зиму без проблем буде вкрай складно.

"Зеленський невипадково сказав, що зима для нас буде надто важкою. Ми досі не маємо повної офіційної картини щодо реального стану енергетичної системи, але вже зараз очевидно, що опалювальний сезон буде дуже непростим", – зазначив Чаленко.

Політолог звернув увагу, що частину ключових енергетичних об'єктів не встигнуть відновити до холодів, а деякі електростанції отримали критичні пошкодження. Саме тому питання припинення повітряних атак, на його думку, набуває особливого значення.

"Нам украй важливо ініціювати саме таке перемир'я, тому що зима може бути катастрофічно складною. Багато хто сьогодні недооцінює цей ризик", – наголосив експерт.

Чаленко вважає, що так зване "повітряне" або "енергетичне" перемир'я могло б значно зменшити ризики нових ударів по критичній інфраструктурі та дати Україні шанс стабільніше пройти опалювальний сезон.

Втім, він застерігає, що навіть у разі досягнення домовленостей не варто очікувати повного зникнення загроз.

"Ми можемо пройти або за м'якшим поганим сценарієм, якщо перемир'я буде, або за дуже складним поганим сценарієм, якщо його не буде. На жаль, хорошого варіанта зараз немає", – пояснив політолог.

Водночас експерт не виключає, що Росія може використати наближення холодів як інструмент тиску на Україну.

"Кремль цілком може спробувати використати нашу слабкість узимку. Саме тому Україні доводиться вести переговори й шукати формати, які здатні хоча б частково захистити енергетичну інфраструктуру та стимулювати Росію до реальних переговорів", – підсумував Ігор Чаленко.

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