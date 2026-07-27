Хорошего варианта не осталось: названа причина, почему Киеву придется жестко унизиться перед Путиным



















Президент Украины Владимир Зеленский не случайно предупредил граждан о сложнейшем зимнем периоде. Это подчеркнул политолог Игорь Чаленко, комментируя перспективы прохождения предстоящего отопительного сезона и важность переговоров относительно возможного прекращения ударов по критической инфраструктуре.

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По словам эксперта, даже если в ближайшие месяцы не будет масштабных новых атак, украинская энергетика уже получила настолько серьезные повреждения, что пройти зиму без проблем будет крайне сложно.

"Зеленский неслучайно сказал, что зима для нас будет слишком тяжелой. У нас до сих пор нет полной официальной картины относительно реального состояния энергетической системы, но уже сейчас очевидно, что отопительный сезон будет очень непростым", – отметил Чаленко.

Политолог обратил внимание, что часть ключевых энергетических объектов не успеют восстановить до холода, а некоторые электростанции получили критические повреждения. Именно поэтому вопрос прекращения воздушных атак, по его мнению, приобретает особое значение.

"Нам крайне важно инициировать именно такое перемирие, потому что зима может быть катастрофически сложной. Многие сегодня недооценивают этот риск", — подчеркнул эксперт.

Чаленко считает, что так называемое "воздушное" или "энергетическое" перемирие могло бы значительно снизить риски новых ударов по критической инфраструктуре и дать Украине шанс стабильнее пройти отопительный сезон.

Впрочем, он предостерегает, что даже в случае достижения договоренностей не следует ожидать полного исчезновения угроз.

"Мы можем пройти либо по более мягкому плохому сценарию, если перемирие будет, либо по очень сложному плохому сценарию, если его не будет. К сожалению, хорошего варианта сейчас нет", – пояснил политолог.

В то же время, эксперт не исключает, что Россия может использовать приближение холодов как инструмент давления на Украину.

"Кремль вполне может попытаться использовать нашу слабость зимой. Именно поэтому Украине приходится вести переговоры и искать форматы, способные хотя бы частично защитить энергетическую инфраструктуру и стимулировать Россию к реальным переговорам", – подытожил Игорь Чаленко.

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