«Хочеш миру — готуйся до війни»: Марія Берлінська закликає запровадити уроки робототехніки з першого класу

Відома волонтерка Марія Берлінська наголошує, що країна-агресор розгорнула масштабну державну програму з підготовки молоді до сучасної війни. Росія інвестує мільярди у навчання дітей управлінню безпілотниками, починаючи з дитячих садків і закінчуючи університетами.

Марія Берлінська. Фото з відкритих джерел

За словами Берлінської, ворог діє системно, масово закуповуючи техніку та залучаючи молодь до виробництва озброєння.

"Вербують школярів і студентів на виробництва і на війну. Тільки студентів в районі 50 тисяч, суто в безпілотні війська", — застерігає волонтерка.

Марія підкреслює, що такий підхід з боку РФ має на меті підготувати молоде покоління до агресії, тому Україна повинна діяти на випередження. Вона вважає, що основи робототехніки та програмування мають стати базовими предметами в українських школах.

"З перших класів школи мають бути уроки робототехніки. Орієнтовно з 6-7 років діти вже цілком можуть вчити те, що допоможе в житті... і зупинити технологіями окупантів", — переконана вона.

Берлінська акцентує: ніхто не бажає, щоб українські діти воювали, проте саме готовність до захисту є запорукою безпечного майбутнього. Вона критично запитує про наявність чіткого державного плану в цьому напрямку та закликає батьків самостійно приділяти увагу технічній освіті нащадків.

Волонтерка резюмує, що людство входить у складну еру, де час має критичне значення.

"Починається епоха великих технологічних війн. Тому як і тисячі років до нас: хочеш миру — готуйся до війни", — підсумувала Марія Берлінська.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що оцінюючи поточну ситуацію, нардепка Мар’яна Безугла констатує, що Україна перебуває в епіцентрі світового протистояння, і наразі "немає жодного глобального світла в кінці тунелю". Вона висловила побоювання, що Україна як державне утворення може постраждати від наслідків глобального конфлікту.