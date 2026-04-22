«Хочешь мира – готовься к войне»: Мария Берлинская призывает ввести уроки робототехники с первого класса

Недилько Ксения
Известная волонтер Мария Берлинская отмечает, что страна-агрессор развернула масштабную государственную программу по подготовке молодежи к современной войне. Россия инвестирует миллиарды в обучение детей управлению беспилотниками, начиная с детских садов и заканчивая университетами.
Мария Берлинская. Фото из открытых источников
По словам Берлинской, враг действует системно, массово закупая технику и привлекая молодежь к производству вооружения.
Мария подчеркивает, что такой подход со стороны РФ преследует цель подготовить молодое поколение к агрессии, поэтому Украина должна действовать на опережение. Она считает, что основы робототехники и программирования должны стать основными предметами в украинских школах.
Берлинская акцентирует: никто не желает, чтобы украинские дети воевали, однако именно готовность к защите – залог безопасного будущего. Она критически спрашивает наличие четкого государственного плана в этом направлении и призывает родителей самостоятельно уделять внимание техническому образованию потомков.
Волонтер резюмирует, что человечество входит в сложную эру, где время имеет критическое значение.
"Начинается эра больших технологических войн. Потому как и тысячи лет к нам: хочешь мира — готовься к войне", — подытожила Мария Берлинская.
