“Хочеш миру - готуйся до війни”: у Раді розповіли про справжні плани Трампа щодо України та Росії

Переговорний трек щодо завершення війни триває — США, Україна, Європа та Росія працюють над мирним планом, запропонованим американським президентом Дональдом Трампом. Лідер США зробив кілька гучних заяв щодо України та президента Володимира Зеленського.

Трамп та Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Володимир Ар’єв пояснив справжні наміри Трампа та вказав, що може врятувати Україну.

“Хочеш миру — готуйся до війни. Це наше життя на десятиліття вперед. США тиснуть на Зеленського, щоб він прийняв умови Трампа і Путіна. На жаль, є чим тиснути — корупцією і розкраданням президент України зробив вразливим і себе, і Україну. Трампу, згідно з його новою стратегією, треба спокійних відносин Європи з РФ, що дасть можливість і йому торгувати з агресором. Жадібність перемагає раціональність, але це факт. План Трампа врешті призведе до відновлення російської економіки та посилення армії”, — пояснив народний депутат.

За його словами, саме тому нам потрібно розбудовувати свою армію та ВПК, якщо хочемо вижити. Політик наголосив, що наступна за Зеленським влада повинна взяти собі це за другу Конституцію. Однак наразі бюджет недодає обороні мінімум 300 млрд грн. Тому він висловив сподівання на те, що “армія є народною і ми разом допоможемо їй”.

