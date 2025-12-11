"Хочешь мира - готовься к войне": в Раде рассказали о настоящих планах Трампа по Украине и России

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Переговорный трек по завершению войны продолжается – США, Украина, Европа и Россия работают над мирным планом, предложенным американским президентом Дональдом Трампом. Лидер США сделал несколько громких заявлений относительно Украины и президента Владимира Зеленского.
Трамп и Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Владимир Арьев объяснил истинные намерения Трампа и указал, что может спасти Украину.
По его словам, именно поэтому нам нужно строить свою армию и ВПК, если хотим выжить. Политик подчеркнул, что следующая за Зеленским власть должна взять это за вторую Конституцию. Однако в настоящее время бюджет недодает обороне минимум 300 млрд грн. Поэтому он выразил надежду на то, что "армия является народной и мы вместе поможем ей".
