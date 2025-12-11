"Хочешь мира - готовься к войне": в Раде рассказали о настоящих планах Трампа по Украине и России

Переговорный трек по завершению войны продолжается – США, Украина, Европа и Россия работают над мирным планом, предложенным американским президентом Дональдом Трампом. Лидер США сделал несколько громких заявлений относительно Украины и президента Владимира Зеленского.

Народный депутат Владимир Арьев объяснил истинные намерения Трампа и указал, что может спасти Украину.

"Хочешь мира — готовься к войне. Это наша жизнь на десятилетие вперед. США давят на Зеленского, чтобы он принял условия Трампа и Путина. К сожалению, есть чем давить — коррупцией и хищением президент Украины сделал уязвимым и себя, и Украину. Трампу, согласно его новой стратегии, нужны спокойные отношения Европы с РФ, что позволит и ему торговать с агрессором. Жадность побеждает рациональность, но это факт. План Трампа, в конечном итоге, приведет к восстановлению российской экономики и усилению армии”, — пояснил народный депутат.

По его словам, именно поэтому нам нужно строить свою армию и ВПК, если хотим выжить. Политик подчеркнул, что следующая за Зеленским власть должна взять это за вторую Конституцию. Однако в настоящее время бюджет недодает обороне минимум 300 млрд грн. Поэтому он выразил надежду на то, что "армия является народной и мы вместе поможем ей".

