Хай пропонують: США жорстко присоромили через вимогу до України підч час війни
commentss НОВИНИ Всі новини

24 лютого 2026, 13:30
Автор:
Клименко Елена

Колишній очільник МЗС України Володимир Огризко переконаний, що ідея провести президентські вибори до літа в умовах повномасштабної війни не має практичних підстав. На його думку, подібні ініціативи, які лунають з-за океану, не враховують реальної безпекової ситуації в країні. У коментарі для OBOZ.UA дипломат запропонував конкретний крок у відповідь — офіційно запросити міжнародних партнерів, аби вони на власні очі оцінили обставини, в яких нині живе держава.

Він наголосив, що дискусія має вестися не навколо політичної доцільності виборів, а навколо можливості їх фізичного проведення. За словами ексміністра, питання полягає не в тому, чи потрібні Україні вибори, а в тому, що їх фізично неможливо провести в умовах щоденних ракетних і артилерійських обстрілів. Організація масштабного голосування під час активних бойових дій, підкреслює він, становить безпосередню загрозу для мільйонів громадян.

Як один із дипломатичних інструментів Огризко пропонує звернутися до Організації з безпеки і співробітництва в Європі з ініціативою направити спеціальну моніторингову місію. Причому, за його задумом, спостерігачі мали б працювати не в відносно безпечних регіонах, а поблизу лінії фронту — у районах Покровська, Краматорська, Харкова, Херсона чи Одеси. Саме там, вважає дипломат, найкраще видно реальний рівень ризиків.

Експерт припускає, що через очевидні загрози безпеці міжнародні представники можуть і не погодитися на таку поїздку. І це, за його словами, стане красномовною відповіддю на заклики організувати голосування під час активної фази війни.

Окрім того, дипломат зауважив, що США як держава-учасниця ОБСЄ можуть долучитися до процесу, якщо вважають його реалістичним. Втім, без гарантій безпеки проведення загальнонаціональних виборів він називає фактично неможливим.

Як вже писали "Коментарі", на четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, Велика Британія оголосила про введення найбільш масштабного пакета санкцій проти РФ з початку війни у 2022 році. Як повідомляє урядовий портал Лондона, до нового списку обмежень увійшли майже 300 заходів, спрямованих на ключові джерела доходів Росії та постачальників військової техніки, яка використовується у війні проти України.



