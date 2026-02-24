Пусть предлагают: США жестко пристыдили по требованию к Украине во время войны

Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко убежден, что идея провести президентские выборы до лета в условиях полномасштабной войны не имеет практических оснований. По его мнению, подобные инициативы, звучащие из-за океана, не учитывают реальную ситуацию в стране. В комментарии для OBOZ.UA дипломат предложил конкретный ответный шаг — официально пригласить международных партнеров, чтобы они своими глазами оценили обстоятельства, в которых сейчас живет государство.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что дискуссия должна проводиться не вокруг политической целесообразности выборов, а вокруг возможности их физического проведения. По словам эксминистра, вопрос не в том, нужны ли Украине выборы, а в том, что их физически невозможно провести в условиях ежедневных ракетных и артиллерийских обстрелов. Организация масштабного голосования во время активных боевых действий, подчеркивает он, представляет непосредственную угрозу миллионам граждан.

Как один из дипломатических инструментов, Огрызко предлагает обратиться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе с инициативой направить специальную мониторинговую миссию. Причем, по его замыслу, наблюдатели должны работать не в относительно безопасных регионах, а вблизи линии фронта — в районах Покровска, Краматорска, Харькова, Херсона или Одессы. Именно там, считает дипломат, лучше всего виден реальный уровень рисков.

Эксперт предполагает, что из-за очевидных угроз безопасности международные представители могут и не согласиться на такую поездку. И это, по его словам, станет красноречивым ответом на призывы организовать голосование во время активной фазы войны.

Кроме того, дипломат отметил, что США, как государство-участник ОБСЕ, могут присоединиться к процессу, если считают его реалистичным. Впрочем, без гарантий безопасности проведение общенациональных выборов он называет фактически невозможным.

Как уже писали "Комментарии", на четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля, Великобритания объявила о введении наиболее масштабного пакета санкций против РФ с начала войны в 2022 году. Как сообщает правительственный портал Лондона, в новый список ограничений вошли около 300 мер, направленных на ключевые источники доходов России и поставщиков военной техники, используемой в войне против Украины.