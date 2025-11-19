Хакери зламали сайт Сил оборони – військові попередили про фейки після атаки

У середу, 19 листопада, офіційний сайт Сил територіальної оборони Збройних сил України був зламаний. Про це повідомила пресслужба Сил ТрО у Facebook, наголосивши, що матеріали, розміщені на ресурсі після злому, не відповідають дійсності. Фахівці працюють над відновленням роботи сайту.

Сайт Сил оборони зламали – оприлюднений контент не відповідає дійсності

Паралельно Державний центр кіберзахисту Держспецзв’язку повідомив про отримання нових технічних можливостей для реагування на кіберінциденти. Завдяки підтримці Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global) Центр отримав доступ до сучасної платформи аналізу файлів у межах проєкту з підтримки кібербезпеки для об’єктів, пов’язаних із хімічними, біологічними, радіологічними та ядерними загрозами.

Нова платформа розширює спроможності CERT-UA, зокрема під час аналізу потенційно небезпечних файлів, виявлення індикаторів компрометації та дослідження шкідливої активності. У Держспецзв’язку зазначили, що інструмент пришвидшує реагування на кіберінциденти та підвищує якість технічної обробки загроз.

У Центрі підкреслюють, що співпраця з CRDF Global дозволила зміцнити можливості держави у протидії кібератакам і спрямована на захист критично важливої інфраструктури України.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що зі збільшенням цифровізації та збільшенням обсягів даних питання інтернет-безпеки стають як ніколи актуальними. Кібератаки стають витонченішими, а традиційні методи захисту — недостатніми. На допомогу приходить штучний інтелект, трансформуючи сферу кібербезпеки та відкриваючи нові горизонти у боротьбі з цифровими загрозами.