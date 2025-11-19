Хакеры взломали сайт Сил обороны – военные предупредили о фейках после атаки

В среду, 19 ноября, официальный сайт Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины был взломан. Об этом сообщила прессслужба Сил ТрО в Facebook, отметив, что материалы, размещенные на ресурсе после взлома, не соответствуют действительности. Специалисты работают над возобновлением работы сайта.

Параллельно Государственный центр киберзащиты Госспецсвязи сообщил о получении новых технических возможностей для реагирования на киберинциденты. Благодаря поддержке Фонда гражданских исследований и развития США (CRDF Global), Центр получил доступ к современной платформе анализа файлов в рамках проекта по поддержке кибербезопасности для объектов, связанных с химическими, биологическими, радиологическими и ядерными угрозами.

Новая платформа расширяет возможности CERT-UA, в частности при анализе потенциально опасных файлов, выявлении индикаторов компрометации и исследовании вредной активности. В Госспецсвязи отметили, что инструмент ускоряет реагирование на киберинциденты и повышает качество технической обработки угроз.

В Центре подчеркивают, что сотрудничество с CRDF Global позволило укрепить возможности государства в противодействии кибератакам и направлено на защиту критически важной инфраструктуры Украины.

