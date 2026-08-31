ГУР розкрило секрети «Циркону»: з чим забрехався Кремль

Головне управління розвідки Міноборони України представило подробиці про російську балістичну ракету 3М22 "Циркон", яку Кремль позиціонує як один із найсучасніших засобів поразки. У рамках проекту War&Sanctions українська розвідка опублікувала інтерактивну 3D-модель ракети, а також розкрила інформацію про її конструкцію та підприємства, задіяні у виробництві.

ГУР Міноборони. Фото: з відкритих джерел

Як зазначають у ГУР, спочатку "Циркон" створювався як морська ракета. На це вказує індекс "М" у позначенні 3М22. Передбачалося, що її будуть застосовувати з атомних підводних човнів та фрегатів проекту 22350, оснащених універсальними пусковими установками 3С14.

Однак після початку повномасштабної війни Росія зіткнулася із серйозними проблемами під час використання Чорноморського флоту. Внаслідок цього ракету адаптували для запуску з берегових комплексів "Бастіон-М".

Однією з особливостей Циркону українська розвідка називає відносно невелику бойову частину – близько 120 кг. Для такої дорогої ракети це вважається невеликим показником. Для порівняння, боєголовка російської крилатої ракети "Бандероль" оцінюється приблизно в 150 кг.

Після запуску з контейнера ракета використовує стартовий двигун, який забезпечує набір висоти та швидкості. Потім він відокремлюється, а включається основний маршовий двигун. Обидва двигуни працюють на твердому ракетному паливі.

Окреме питання – заявлена швидкість Циркону. Росія стверджувала, що на окремих етапах польоту ракета здатна досягати 9 махів. Проте, за даними ГУР, зафіксована максимальна швидкість 3М22 поки що не перевищувала 6,8 Маха. При цьому така швидкість ракета не зберігає на всій траєкторії.

Для вихідного виведення боєприпасу на заданий курс використовуються двигуни системи орієнтації та стабілізації. Вони розміщені на захисному обтічнику, який після виконання своєї функції відокремлюється.

Таким чином, опубліковані українською розвідкою дані дозволяють отримати більш детальне уявлення про конструкцію та реальні можливості одного з найбільш розрекламованих російських ракетних комплексів.

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