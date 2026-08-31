ГУР раскрыло секреты «Циркона»: с чем заврался Кремль

Главное управление разведки Минобороны Украины представило подробности о российской баллистической ракете 3М22 "Циркон", которую Кремль позиционирует как одно из наиболее современных средств поражения. В рамках проекта War&Sanctions украинская разведка опубликовала интерактивную 3D-модель ракеты, а также раскрыла информацию о ее конструкции и предприятиях, задействованных в производстве.

ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

Как отмечают в ГУР, первоначально "Циркон" создавался как морская ракета. На это указывает индекс "М" в обозначении 3М22. Предполагалось, что ее будут применять с атомных подлодок и фрегатов проекта 22350, оснащенных универсальными пусковыми установками 3С14.

Однако после начала полномасштабной войны Россия столкнулась с серьезными проблемами при использовании Черноморского флота. В результате ракету адаптировали для запуска с береговых комплексов "Бастион-М".

Одной из особенностей "Циркона" украинская разведка называет относительно небольшую боевую часть – около 120 кг. Для столь дорогой ракеты это считается небольшим показателем. Для сравнения, боеголовка российской крылатой ракеты "Бандероль" оценивается примерно в 150 кг.

После запуска из контейнера ракета использует стартовый двигатель, который обеспечивает набор высоты и скорости. Затем он отделяется, а включается основной маршевый двигатель. Оба двигателя работают на твердом ракетном топливе.

Отдельный вопрос – заявленная скорость "Циркона". Россия утверждала, что на отдельных этапах полета ракета способна достигать 9 Махов. Однако, по данным ГУР, зафиксированная максимальная скорость 3М22 пока не превышала 6,8 Маха. При этом такую скорость ракета не сохраняет на всей траектории.

Для первоначального вывода боеприпаса на заданный курс используются двигатели системы ориентации и стабилизации. Они размещены на защитном обтекателе, который после выполнения своей функции отделяется.

Таким образом, опубликованные украинской разведкой данные позволяют получить более детальное представление о конструкции и реальных возможностях одного из наиболее разрекламированных российских ракетных комплексов.

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