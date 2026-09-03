ГУР попередило про нову атаку: хто опиниться під головним ударом РФ

Головне управління розвідки Міноборони України заявило про підготовку інформаційної кампанії, спрямованої проти української військової розвідки та її бойових підрозділів. За даними ГУР, організатори планують розповсюджувати повідомлення, що дискредитують, через різні інформаційні майданчики.

ГУР Міноборони. Фото: з відкритих джерел

У розвідці стверджують, що до кампанії можуть спробувати залучити медіа, блогерів та Telegram-канали із сумнівною репутацією. При цьому, розповсюджувачам дезінформації, за даними відомства, можуть пропонувати фінансову винагороду за публікацію потрібних повідомлень.

У ГУР закликали українців критично ставитися до подібної інформації та перевіряти заяви про діяльність розвідки виключно за офіційними джерелами. Відомство також окремо звернулося до журналістів та блогерів із попередженням про можливі спроби використати їхні майданчики для розповсюдження неперевірених даних.

Розвідка закликала представників медіа не погоджуватися на публікацію сумнівних матеріалів, якщо їхнє походження неможливо підтвердити. У разі отримання подібних пропозицій журналістам та блогерам рекомендують звертатися до правоохоронних органів.

У ГУР не розкрили, хто саме, за версією відомства, стоїть за організацією інформаційної кампанії, і не навели подробиць про конкретні публікації чи канали, які можуть бути задіяні.

При цьому українська розвідка наголосила, що її підрозділи продовжують виконувати бойові та спеціальні завдання в умовах війни. У відомстві вважають, що спроби дискредитації військової розвідки є частиною інформаційної протидії, що супроводжує російську агресію.

Таким чином, ГУР фактично попереджає про можливу хвилю публікацій, зміст яких може виглядати як інсайдерська інформація або повідомлення від нібито обізнаних джерел. Розвідка закликає не розповсюджувати такі матеріали без перевірки.

На тлі активної інформаційної війни в Україні подібні попередження набувають особливого значення: емоційні чи сенсаційні повідомлення можуть швидко поширюватися в соцмережах ще до того, як їхню достовірність буде встановлено.

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